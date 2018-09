El Emmy se sienta en el trono de hierro

Game of Thrones se llevó este lunes 17 de septiembre el Emmy a la mejor serie dramática y amplió su reinado como la producción televisiva más galardonada de todos los tiempos.

Juego de tronos, como se le conoce en algunos países, que cuenta la disputa de familias nobles por el control de los Siete Reinos, se llevó un total de nueve estatuillas, incluida además esta noche la de mejor actor de reparto para Peter Dinklage.

“Gracias Dave y Dan por cambiar mi vida”, dijo Dinklage a los creadores de la serie, David Benioff y D. B. Weiss. “No puedo caminar en la calle más, ustedes son la gente más talentosa, más increíble que conozco”.

La serie de HBO suma estos nueve Emmys a los 38 que ha ganado desde que salió por primera vez al aire en 2011.

“Escribir para estos actores que tenemos detrás es el honor de toda una vida”, dijo D. B. Weiss. “Pero no inventamos estos personajes. Ese fue George R. R. Martin. El espectáculo no hubiera podido ser sin el loco genio de George”.

Game of Thrones retoma el trono que temporalmente ocupó The Handmaid’s Tale, tras no haber participado en la anterior edición de los premios porque su séptima temporada se estrenó después de que cerrara el plazo de postulaciones.

La serie de Hulu sobre un régimen teocrático en el que la mujer está sometida a su papel reproductor se fue el lunes con las manos vacías: Elisabeth Moss no revalidó su Emmy a mejor actriz, que fue para Claire Foy por

En total, El cuento de la criada cerró con tres estatuillas, una de ellas para Samira Wiley como actriz invitada.