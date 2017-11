Enrique de Inglaterra y Meghan Markle se casarán en mayo en castillo de Windsor

La boda entre la actriz estadounidense Meghan Markle y el príncipe Enrique de Inglaterra será en un día por determinar de mayo en la capilla San Jorge del castillo de Windsor, informó la Casa Real.

“Su majestad la reina ha dado permiso para que la boda sea en la capilla. La familia real pagará la boda” entre el príncipe de 33 años, quinto en la línea de sucesión al trono, y la actriz de 36, informó el palacio de Kensington en un comunicado.

Markle será bautizada y confirmada en la fe anglicana antes del enlace, explicó a la prensa el portavoz de Enrique, Jason Knauf. La reina de Inglaterra es la gobernadora suprema de la Iglesia de Inglaterra, que rompió con el Vaticano a instancias de Enrique VIII en el siglo XVI.

The Prince of Wales is delighted to announce the engagement of Prince Harry to Ms. Meghan Markle. pic.twitter.com/zdaHR4mcY6 — Clarence House (@ClarenceHouse) 27 de noviembre de 2017

La pareja visitará el viernes Nottingham, en el centro de Inglaterra, en su primer compromiso oficial juntos desde que anunciaron que se casaban.

El príncipe y la actriz, divorciada y mestiza, se conocieron en julio de 2016 en Londres gracias a una amiga que les organizó una cita a ciegas y, tras meses de rumores, la Casa Real anunció el lunes su boda.

Según el portavoz del príncipe, la pareja quiere que la gente participe de algún modo en el gran día, después de la buena recepción que tuvo la noticia de su boda.

“Quieren que el día se conforme de un modo que permita que el público también se sienta parte de las celebraciones”, dijo Knauf.

Asimismo, el vocero explicó que Markle pedirá la nacionalidad británica y que, mientras se resuelven los trámites, que pueden durar varios años, mantendrá la estadounidense.

The Prince of Wales has announced the engagement of Prince Harry and Ms. Meghan Markle. pic.twitter.com/rtlAnFCWTf — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 27 de noviembre de 2017

Markle va resolviendo los detalles de su mudanza al Reino Unido. Además del tema de la nacionalidad, la actriz trasladó ya a uno de sus dos perros al país y dejó el otro con unos amigos en Estados Unidos.

El castillo de Windsor, una de las residencias oficiales de Isabel II, tiene 900 años y es uno de los castillos en uso más antiguos y grandes del mundo. Se encuentra a poco más de una hora de Londres, en dirección oeste.

El entorno del castillo alberga la capilla de San Jorge, uno de los mejores ejemplos de la arquitectura gótica en Inglaterra, y hogar espiritual de la Orden de la Jarretera, la orden superior de caballería británica establecida en 1348 por Eduardo III.

En la capilla están las tumbas de diez monarcas, entre ellas la de Enrique VIII y su tercera esposa, Jane Seymour, y se han celebrado numerosas bodas reales.