La polémica sobre Netflix sacude el estreno del filme de Isabel Coixet en la Berlinale

¿Debe Netflix tener cabida en un festival de cine? El candente debate enturbió este miércoles el estreno de Elisa y Marcela en la Berlinale, producida por la plataforma y dirigida por la española Isabel Coixet, que defendió la "coexistencia" de las salas e internet.

Rodado en blanco y negro, el filme está basado en la historia real de dos profesoras que se casaron en Galicia (noroeste español) en 1901, constituyendo el primer matrimonio homosexual de la historia en España. Interpretada por Natalia de Molina y Greta Fernández, la pareja hace frente a las calumnias y agresiones de la aldea donde se instalan, viéndose obligadas a huir a Portugal con la vista puesta en Argentina.

Se trata de la novena cinta de Coixet en la Berlinale y la única iberoamericana en lista este año por el Oso de Oro.

Pero el hecho de que se tratara de la primera cinta producida por Netflix seleccionada en la Berlinale disgustó a los exhibidores independientes alemanes, quienes en una carta abierta al Festival y a la ministra de Cultura, Monika Grütters, solicitaron su retirada de la competición, puesto que "no tendrá una distribución normal en los cines".

"La Berlinale defiende la gran pantalla, Netflix la pequeña", escribieron 160 exhibidores.

En rueda de prensa tras la proyección de la película, Coixet se defendió con vehemencia.

"No se puede hacer este llamamiento en nombre de la cultura. Pidiendo que se retire la película, no están respetando al autor", dijo en inglés ante los periodistas, que no cejaron de preguntarle sobre la polémica.

El año pasado, Netflix se quedó fuera del Festival de Cannes tras las protestas de las salas de cine francesas, pero en cambio el de Venecia divulgó la mexicana "Roma", que se llevó el León de Oro y desde entonces va acumulando premios en su camino hacia los Óscars.