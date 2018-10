El príncipe Enrique y Meghan Markle esperan su primer bebé

El príncipe Enrique, nieto de Isabel II de Inglaterra, y su esposa, la exactriz estadounidense Meghan Markle, esperan su primer hijo para esta primavera, coincidiendo con uno de los momentos más complicados en la historia reciente del país, el Brexit.

"A sus altezas reales el duque y la duquesa de Sussex les complace anunciar que la duquesa de Sussex espera un bebé para la primavera de 2019", anunció el lunes el Palacio de Kensington en un comunicado.

"Sus altezas reales aprecian el apoyo que han recibido de personas en todo el mundo desde su boda en mayo y están encantados de compartir esta feliz noticia con el público", agregó el palacio, encargado de la comunicación de Enrique y de su hermano Guillermo, los hijos de Carlos de Inglaterra y Diana de Gales.

Enrique, de 34 años, y Meghan, de 37, se dieron el sí el 19 de mayo en la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor en una ceremonia seguida por millones de telespectadores en todo el planeta.

"Mi más calurosa felicitación al duque y la duquesa de Sussex por la feliz noticia de que esperan un bebé en primavera. Les deseo lo mejor", afirmó en Twitter la primera ministra británica Theresa May, tomándose un breve respiro de las difíciles negociaciones del Brexit que esta semana llegan a un momento crucial con la cumbre europea que comienza el miércoles en Bruselas.

My warmest congratulations to the Duke and Duchess of Sussex on the happy news they are expecting a baby in the Spring. Wishing them all the best. https://t.co/nnneVi8rBO