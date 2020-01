Fiestas patrias, pero sin 'Black Friday'

“¡No más Black Friday los 28 de Noviembre”. “Panamá no es un mall. Somos una nación”. Estas son algunas de las últimas consignas del Movimiento Ciudadano por la Identidad Panameña.



Su coordinadora general Ana Elena Porras dijo a La Prensa que no se oponen a la celebración del “Black Friday” –el día de las grandes compras con descuento, que tradicionalmente se celebra en Estados Unidos el último viernes de noviembre– en Panamá.



Lo que cuestiona el grupo es que coincida con el día en que se conmemora la independencia de Panamá de España. El año pasado, se celebró el 29 de noviembre.



Porras opinó que mejor habría sido que esta tradición comercial, importada de Estados Unidos, se celebrara el pasado 14 de noviembre, un viernes que coincidió con el pago quincenal.



Recordó que desde octubre pasado alertó a la ministra de Educación, Marcela Paredes de Vásquez, sobre esta situación, pero ésta no le hizo caso. "Esto demuestra una falta de interés de las autoridades en cumplir con su obligación de ser guardianes de la identidad nacional", acotó.



Por eso el otro año presentarán una iniciativa legislativa para que el 28 de noviembre ya no sea un día puente.Y es que si se declara puente –como ocurre este año– la población olvida el verdadero significado de la fecha.



Confío en que el próximo año la situación cambie. "Esperamos que impulsen actividades en todos los espacios para promover el orgullo nacional, la solidaridad entre panameños, la reflexión histórica y la crítica social", manifestó el grupo en un comunicado.



El Movimiento Ciudadano por la Identidad Panamá se creó en noviembre de 2012.