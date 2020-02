Salud dice no son necesarias las evacuaciones tras fuego en Patacón

Las autoridades no han ordenado evacuaciones, a raíz del incendio en el vertedero de cerro Patacón, ya que no son necesarias. Así lo indicó el ministro de Salud, Javier Díaz.



No han sido necesarias las evacuaciones. Por ahora, con las medidas preventivas es suficiente, declaró el funcionario, en Telemetro Reporta.

AYUDA DE ESTADOS UNIDOS

A su vez, Díaz informó que ayer, jueves, hubo una comunicación con Estados Unidos, para tratar este tema. Remarcó que ese país ha tenido experiencias previas con incendios en vertederos de basura.

Producto de esta comunicación, EU está enviando, en un vuelo chárter, una sustancia especial que, además de la tierra, ayudará a controlar el fuego.

Según el ministro, los incendios en los vertederos tardan entre 10 a 14 días en ser controlados. Y es que, al cumplirse el tercer día desde que se registró el incendio en cerro Patacón, las llamas siguen vivas en este vertedero de basura. Una gran capa de humo continúa cubriendo varias zonas de la ciudad capital, a consecuencia de este incendio originado la tarde del pasado martes.Al respecto, el titular de Salud indicó que la prioridad en estos momentos es minimizar la cantidad de humo. En ese sentido, informó que se ha detectado el caso de niños y adultos afectados por el humo. Estos fueron atendidos en los cuartos de urgencias, pero han sido casos leves, agregó.

MEDUCA SE PRONUNCIA

Por su parte, la viceministra de Educación, Mirna de Crespo, informó en TVN Noticias que la suspensión de clases, por el humo en cerro Patacón, continuará. La medida aplica a las escuelas Guillermo Paterson, Guna Nega, Instituto Fermín Naudeau, Instituto América y Octavio Méndez Pereira.

La funcionaria mencionó que varios estudiantes en el Fermín Naudeau reportaron problemas respiratorios y en la piel. Esto se dio el pasado miércoles.

De Crespo dijo que el Ministerio de Educación estará pendiente de las normas que indiquen las autoridades de salud y del Sistema Nacional de Protección Civil, para poder ordenar la reanudación de clases.

EVALUACIONES

En tanto, Algis Torres, director regional del Ministerio de Salud (Minsa) de San Miguelito, dijo que personal de salud irá nuevamente al sector de Mocambo, para evaluar a esta población cercana al sitio del incendio.

Ayer, jueves, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional fue instalado, con el objetivo de dar respuesta efectiva de manera multidisciplinario, coordinada e interinstitucional a la situación causada por el incendio en cerro Patacón, se informó.El Minsa ha recomendado a la población que evite, en lo posible, la exposición al humo. En caso de sentirse afectado por el humo, se recomendó la asistencia inmediata a un centro de salud cercano, principalmente en caso de niños o adultos mayores porque suelen ser los más vulnerables.