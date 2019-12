Shamah: Ya se tiene listo el presupuesto para carnaval capitalino

El administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá, Salomón Shamah, anunció hoy que ya se tiene listo el presupuesto destinado para la celebración del carnaval capitalino 2014.Shamah dijo que, una vez sustente el presupuesto ante el Consejo de Gabinete, lo dará a conocer a los medios de comunicación. “Todos los años suma un poquito”, dijo el funcionario, quien agregó que es necesario determinar si se cuenta o no con la participación de artistas internacionales.“Yo me inclino por no traerlos y si se traen que no sean costosos”, expresó.Shamah acudió este jueves a los actos de la segunda legislatura del quinto y último período de sesiones ordinarias de estos cinco años de gobierno.

(Con información de Aminta Bustamante)