Luis Sáez se toma la revancha en la Copa Saudí

HÍPICA

“Oh, Dios mío, esto es increíble, ganar la carrera, estar aquí, viajar desde muy lejos y tener una victoria para Estados Unidos, para Panamá, para toda mi gente. Esto es algo para lo que no tengo palabras”, señaló el jinete panameño Luis Sáez tras llevar a la victoria al ejemplar estadounidense Maximum Security, ayer, en la carrera considerada como la más rica de la hípica mundial, la Copa Saudí, en su primera edición.

Sáez no olvidó que con este mismo caballo de cuatro años ganó y acto seguido fue descalificado en el pasado Derby de Kentucky. “Es asombroso, pues este es el verdadero ganador del Derby de Kentucky”, replicó Sáez en la rueda de prensa de la carrera, que se desarrolló en el hipódromo Rey Abdulaziz en Riyadh, Arabia Saudita.

La prueba de mil 800 metros repartió 20 millones de dólares en premios, de los cuales 10 millones de dólares eran para el primer lugar.

El ejemplar de cuatro años, hijo de New Year’s Day y dueño de Gary y Mary West, ganó la carrera pactada a mil 800 metros, seguido de los ejemplares Midnight Bisou, Benbatl y Mucho Gusto.

Sáez es egresado de la Academia Técnica de Formación de Jinetes Laffit Pincay Jr., considerada la cuna de los Mejores del Mundo y la mayor fábrica de atletas.

El jinete le dedicó la carrera a su familia, a su madre, a su padre, su esposa y hermano. Además, le agradeció al entrenador Jason Servis en su cuenta de Twitter. “Me gustaría agradecer a Dios, a los propietarios por dejarme montar el caballo y me gustaría agradecer a mi hermano. Sé que me estás mirando, te amo”, agregó, citado en el portal thesaudicup.com

Lea aquí: Luis Sáez domina con Maximum Security en el Derby de Kentucky, pero lo descalifican

Por razones del destino, el caballo estadounidense junto al panameño Sáez partieron del carril 7, tal como lo hicieron en el Derby.

Esta vez, el final fue diferente, pero la carrera fue muy parecida, ya que Maximum Security tomó control y se mantuvo dentro del pelotón hasta que entraron a la recta final.

Sáez exigió a fondo a Maximum Security y respondió como todo un campeón. Mucho Gusto, que mandaba en la carrera, se fue apagando, y el ejemplar estadounidense se apoderó de la punta hasta cruzar con apenas medio cuerpo de ventaja.

“Cuando llegamos al tramo final quería ganar, quería pelear”, detalló el panameño sobre su ejemplar, uno de los 14 que dieron la partida.

Sáez es darienita y tiene 27 años.