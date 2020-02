Alianzas público-privadas despiertan apetito financiero

Entrevista

La mesa está servida para el impulso de los contratos público privados en Panamá. Aunque el país llega un poco tarde con esta modalidad de contratos, el nuevo marco jurídico abre oportunidades para que bancos de desarrollo como el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, ponga toda su maquinaria y experiencia a disposición.

Dante Mossi, presidente ejecutivo del BCIE, sostiene que tienen una cartera de 1,457 millones de dólares con Panamá, y esperan ampliarla para abrir líneas de financiamiento a los proyectos que se manejen bajo las alianzas público-privadas (APP).

Adelanta que la institución trabaja junto con el Banco Mundial para ayudar a Panamá a crear la estructura en la cual se conformarán y diseñarán los contratos. El BCIE donará 200 mil dólares al país, con la única prerrogativa de que pone a disposición del sector privado el financiamiento que requiera para los futuros proyectos de APP.

Mossi, quien estuvo recientemente en Panamá para reunirse con las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y revisar la cartera de préstamos, habló con el diario La Prensa sobre las oportunidades que se abren para el país y otros programas que desean impulsar, como retomar el proyecto de la interconexión eléctrica entre Panamá y Colombia, que beneficiaría a toda la región y que el BCIE está dispuesto a financiar, incluso incorporando a otros socios estratégicos como Corea.

¿A cuánto asciende la cartera del BCIE a nivel regional?

El banco tiene una cartera aproximada de 10 mil millones de dólares. No somos un banco pequeño, hemos crecido en los últimos años. Somos la institución financiera mejor calificada de América Latina, con una nota de AA internacional. ¿Qué significa esto? Que podemos traer financiamiento a muy bajo costo. En los últimos años hemos tenido 11 calificaciones de riesgo y significa que la tasa de interés ha venido bajando históricamente.

¿Qué representa Panamá en este contexto regional?

Tenemos en Panamá una cartera de préstamos por 1,457 millones de dólares. La primera planta de gas que se instaló en Centroamérica fue en Panamá, con la contribución del banco centroamericano.

Panamá es el país, obviamente, de más alto ingreso en Centroamérica y tenemos también un aprendizaje de esta realidad. Por ejemplo, estamos financiando proyectos nuevos como la ampliación a 6 carriles del Corredor de Las Playas, Tramo I La Chorrera - Santa Cruz, para lo cual se aprobó un financiamiento en 2018 de 450 millones de dólares al MEF.

Aquí, estamos trabajando para innovar en proyectos para el resto de Centroamérica, un ejemplo es el campus del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, que cuenta con un financiamiento de 70 millones de dólares al MEF. El proyecto se encuentra en etapa previa a la licitación.

¿Se esperan nuevos financiamientos para este año?

Hemos tenido la oportunidad de conversar con el presidente Laurentino Cortizo y una de las metas que tiene su gestión es la reducción de la pobreza y de la desigualdad. Las personas tienen muchas carencias y en ese sentido el BCIE tiene fondos para financiar proyectos enfocados en la lucha contra la pobreza. Son fondos con costos muy bajos, de 1.5% fijo, y a 20 años.

En el tema más amplio, entendemos que Panamá tiene una ley de responsabilidad fiscal que quiere cumplir y por eso se requiere de apoyo para impulsar las asociaciones público-privadas. Estamos muy interesados en colaborar con la corporación financiera internacional del Banco Mundial para preparar los proyectos.

Podemos facilitar fondos al Estado para que pueda preparar esas obras y puedan ser licitadas en el mercado internacional, financiar al sector privado y que el Gobierno no se endeude.

¿Cómo sería ese apoyo en específico para las APP?

Estamos participando en la creación de la oficina que estará bajo el mando de la Presidencia. Ayudamos a formar y crear esa unidad con fondos no reembolsables, es decir, no hay una obligación de pago. Panamá no nos va a pagar por este apoyo, mientras expertos ayudarán a esa unidad a estructurar contratos de asociaciones público-privadas. Hay que hacerlo de forma técnica y transparente... Ya estamos avanzados. Se está en la etapa de la asistencia técnica y esperamos las precisiones de lo que requieren que tenga la unidad. El apoyo puede ser por un monto estimado de 200 mil dólares que serán donados.

Luego, cuando los negocios se desarrollen, comenzaremos con tres proyectos que sean sólidos y nos sumaremos al Banco Mundial para financiar los desarrollos desde el sector privado.

¿Qué impacto pueden tener en la economía las APP?

Hay una oportunidad fabulosa para impulsar las APP en Panamá. En Centroamérica hay muchas experiencias exitosas y creo que es una muy buena escuela. Panamá entró más tarde, pero es bueno aprender de los errores de los vecinos.

La primera recomendación que hacemos es poner especial atención a la preparación de los proyectos, saber exactamente qué es lo que se está licitando. Identificar que son proyectos viables desde el punto de vista financiero, que cualquier inversionista en cualquier parte del mundo diga “yo creo en ese estudio y voy a apostar con inversiones”. Licitar, licitar y licitar, porque la competencia trae los mejores precios, obviamente con la calidad que se requiere y amerita.

En Centroamérica hay varias historias de éxito donde se han licitado aeropuertos bajo esquemas público-privados. En Costa Rica estamos apoyando el tren eléctrico.

El banco viene con una experiencia centroamericana, lo que nos da ventajas en comparación con otras instituciones. El BCIE puede apoyar con recursos y también con la experiencia.

¿Qué otros proyectos quieren apoyar en Panamá?

Otro proyecto importante, que es una ambición intercontinental y que se ha mencionado a los presidentes de Colombia, Iván Duque, y al de Panamá, Laurentino Cortizo, es cómo conectamos a ambos países con su línea eléctrica. Esto es un sueño que ha tomado mucho tiempo.

Esa interconexión es muy importante para ambos países y para Panamá, que está creciendo muy rápido. Precisamente ese ritmo de crecimiento es lo que hace necesario el suministro de energía para suplir el crecimiento acelerado de la región.

Es importante esa interconexión entre Colombia y Panamá y toda Centroamérica, incluyendo México. Panamá forma parte del Siepac (Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central) y esta es una oportunidad fantástica para cerrar ese último segmento.

Al tener un nuevo socio en el banco, que es Corea, contamos con un valor agregado. Nos ha ofrecido fondos a niveles muy bajos, con tasas de interés a 0.15% con 40 años de pago y 10 años de gracia; entonces financiar proyectos que podrían llegar a unos 600 millones de dólares puede ser viable.

La interconexión sería el primer proyecto de infraestructura física que conecte a las Américas. Una de mis ambiciones es dejar la semilla y ver si podemos conectar a estos dos gigantes... El BCIE coloca cerca de 3 mil millones de dólares en préstamos en la región todos los años, así que está dentro de nuestras capacidades financiar un proyecto de esta envergadura.

¿Cuál es la perspectiva económica de la región?

El promedio de crecimiento de América Latina fue del 1% el año pasado y Centroamérica incluyendo Panamá y República Dominicana crecieron por arriba de 3%.

El cliente más grande para toda Centroamérica sigue siendo Estados Unidos y el segundo cliente es el mismo Centroamérica. El comercio regional es vital.

Nos reunimos en Guatemala con el presidente Cortizo y hablábamos de las oportunidades que tenemos para acercar a Centroamérica al Caribe. Tenemos que hacer que el Caribe haga a su segundo cliente a Centroamérica. La región produce una serie de productos alimenticios y el Caribe importa estos alimentos.

Una de las ideas que tenemos es crear un puesto de café que se llamará Itrescafe , será el primero en Centroamérica y se hará con un banco en Panamá.

La idea es que sea un puesto de bolsa para vender cafés especiales, de altura, cosechados de manera responsable y no podemos encontrar otro sitio donde ponerlo que sea mejor que Panamá, que tiene una posición privilegiada y una producción de café como el geisha.