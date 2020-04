Autoridades piden a ciudadanía cautela con compras electrónicas

comercio

La crisis sanitaria del coronavirus ha impulsado a miles de consumidores a realizar compras a través de internet y a usar métodos de pagos alternativos al dinero en efectivo, lo que amplía el riesgo de caer en fraudes electrónicos.

Frente a la amenaza que implica realizar compras digitales durante el confinamiento, los especialistas financieros ofrecen consejos de seguridad sobre cómo prevenirlos.

La compañía Visa recomienda a los clientes realizar compras en sitios web de comercios reconocidos y entrar a estas páginas comerciales directamente por el buscador, en vez de acceder a través de un link suministrado por un tercero.

También aconsejan a los clientes bancarios inscribirse en el servicio de alerta de su banco emisor para recibir notificaciones de pagos en tiempo real, por texto o por correo electrónico.

“Las alertas le permite a los clientes verificar los pagos legítimos y contactar a su banco emisor de manera rápida si recibe una notificación de una transacción en un comercio no reconocido”, advirtió la compañía.

Para la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), si un consumidor realiza una compra electrónica en una empresa que no existe o no tiene dirección física en Panamá, el regulador no puede hacer nada. “Queda por parte del consumidor exponer su caso ante el Ministerio Público”, dijo la Acodeco.

Según cifras del Ministerio Público, en los tres primeros meses del año se contabilizaron mil 13 casos de estafas. Las autoridades piden a la ciudadanía tener cautela con compras electrónicas, pues siguen recibiendo denuncias de posibles fraudes a través de esa vía.

Por lo general, el botín que buscan los estafadores es información personal del cliente o claves, a través de mensajes de texto o voz, correos electrónicos y páginas web falsas.

Los especialistas recuerdan tener presente que las instituciones financieras nunca llaman a los tarjetahabientes para solicitar información personal de sus cuentas.