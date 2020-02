Consorcio Cuarto Puente pide a la Corte que anule sanción del MOP

INFRAESTRUCTURAS

El Consorcio Panamá Cuarto Puente, integrado por las constructoras Communications Construction Company y China Harbour Engineering, solicitó a la Corte Suprema de Justicia que declare nula, por ilegal, la multa impuesta el 12 de septiembre de 2019 por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), por los retrasos en el avance de la obra.

La demanda fue presentada ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia el pasado 7 de febrero, en un nuevo capítulo de la tensa relación que mantienen el MOP y el consorcio que ejecuta, por $1,518 millones, el contrato más cuantioso adjudicado por esta entidad.

Según el consorcio, la Oficina de Proyectos Especiales del MOP no tiene competencia legal para la imposición de la sanción.

Alega, además, que en el contrato no hay ninguna cláusula que permita al MOP imponer la multa en la etapa de diseño y advierte de que la entidad pública ha sido contradictoria “al solicitar al consorcio que acelere los trabajos, mientras que le pide hacer modificaciones sustanciales al diseño original, para lo cual no se ha contado con la información necesaria”. El cambio más sustancial es que la línea 3 del metro ya no pasará sobre el cuarto puente.

Por otra parte, el consorcio sostiene que el MOP no ha pagado $22 millones por trabajos adelantados, “causándole graves perjuicios económicos, obligándolo a realizar despidos masivos, recibiendo amenazas de subcontratistas y proveedores, y causando sobrecostos financieros”.

El ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, dijo ayer que respetarán el debido proceso en el caso de la demanda y que “por normas preestablecidas, no se les pueden pagar [los $22 millones] antes que cancelen el pago de esa multa”.

Anteriormente, el MOP había advertido de los retrasos. En un comunicado remitido en diciembre, luego de que el consorcio anunciara que haría despidos, la entidad dijo que en julio de 2019, “el proyecto ya presentaba importantes retrasos en la entrega de las fases de diseño de acuerdo al cronograma aprobado”, lo que propició la multa de la Oficina de Proyectos Especiales.