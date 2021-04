Recaudación hasta marzo, superior a lo presupuestado

FINANZAS PÚBLICAS

Los ingresos corrientes del gobierno central en los tres primeros meses del año superaron ampliamente las expectativas contempladas en el presupuesto. Según un reciente reporte de la Dirección General de Ingresos (DGI), que fue presentado ayer por el director de la entidad, Publio de Gracia, los ingresos corrientes sumaron $1,316 millones, un aumento de 39.4% al comprarse con lo presupuestado para ese periodo.

De Gracia dijo que el monto presupuestado fue “conservador” y que el MEF habría contemplado en sus proyecciones las posibilidades de eventuales cierres debido a la incertidumbre sobre la evolución de la pandemia.

Cuando se compara el primer trimestre del año con el mismo periodo del año anterior, se observa todavía una caída de $97.5 millones o 6.9%. En marzo de 2020 los ingresos ya empezaron a sentir los efectos de la pandemia, ya que algunas obligaciones de pago fueron aplazadas como forma de alivio a los contribuyentes.

Y si se compara con el primer trimestre de 2019, un año sin los efectos de la pandemia, 2021 marca una caída de $269 millones o 17%.

De Gracia sostuvo que este año se está notando un buen nivel de cumplimiento, y en parte lo vinculó con la apertura y la reactivación de la economía.

No obstante, un indicador del nivel de consumo como el impuesto a la transferencia de bienes muebles y servicios (Itbms) registró en el trimestre una caída de 49%, que se explica en parte por las restricciones de los primeros meses de este año, comparados con unos meses de 2020 previos a la pandemia. “El Itbms todavía no está como quisiéramos”, señaló De Gracia, que dijo, no obstante, que ya se está notando más movimiento comercial y recordó que en la recaudación de este impuesto de abril se reflejará la actividad de marzo.

Si no se producen nuevos cierres de actividades, en el segundo trimestre se debería registrar un repunte en la recaudación respecto al año pasado, ya que en ese periodo de 2020 se produjeron las restricciones más estrictas y buena parte de la economía se paralizó.