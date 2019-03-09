Desfalco a la CSS asciende a $861 mil: fiscal Ruth Morcillo

Exclusivo Suscriptores

Las fiscalías anticorrupción del Ministerio Público llevan a cabo 22 investigaciones relacionadas con supuestas defraudaciones contra el patrimonio de la Caja de Seguro Social (CSS), cuyo monto asciende -hasta enero pasado- a $861 mil 516 con 72 centésimos.

Así lo informó ayer la fiscal Anticorrupción Ruth Morcillo, encargada de estas investigaciones.

La fiscal Morcillo precisó que en un primer momento la CSS aportó cinco auditorías internas relacionadas con las investigaciones, que arrojaron una posible lesión por $804 mil 101 con 26.

Detalló que para el 7 de enero pasado la entidad aportó una sexta auditoría, que reveló una posible lesión de $57 mil 415 con 46, lo que aumentó la posible defraudación al patrimonio de la entidad a $861 mil 516 con 72.

La cifra dista del monto que dio en mayo de 2018 el entonces director de la CSS Alfredo Martiz, quien estimó en $300 millones la defraudación contra la entidad cuando presentó al MP las primeras denuncias.

Las investigaciones que se adelantan están relacionadas con supuestas modificaciones o eliminación de la morosidad de empleadores de la planilla complementaria que reportan a la CSS y la posterior pérdida de los expedientes en los juzgados ejecutores de la entidad.

También las investigaciones están relacionadas con denuncias sobre la alteración del Sistema de Ingreso y Prestaciones Económicas (SIPE) para evadir el pago de la cuota obrero patronal, es decir, que se borraban cuotas pendientes o deudas que los empleadores mantenían con la institución.

Además, se investiga la afiliación de aproximadamente mil 361 extranjeros supuestamente de forma fraudulenta a través de sociedades anónimas.

La fiscal Morcillo dijo que se han practicado varias diligencias, entre las cuales están las ratificaciones en sus informes de los auditores internos de la CSS, entrevistas a testigos e inspecciones a varios departamentos de la CSS.

Las diligencias han incluido una inspección a la empresa responsable de la administración, custodia y almacenamiento de la información contenida en el SIPE.