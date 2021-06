Amenazas telefónicas para la periodista Flor Mizrachi

REVELACIONES

La periodista Flor Mizrachi ha recibido llamadas telefónicas amenazantes, luego de publicar dos reportajes en el diario La Prensa, sobre irregularidades en el proceso de vacunación del país.

El 8 de junio de 2021, el mismo día que se publicó la nota “Vacunación anticovid clandestina en Coco del Mar”, Mizrachi recibió una llamada de un número privado, no identificado. “Cuida tu vida”, le dijo una voz que no se identificó y que ella no reconoció. La llamada se cortó abruptamente.

Al día siguiente, recibió tres llamadas más, entre las 10:00 a.m. y las 6:00 p.m., también de números privados. La misma voz repetía: “Cuidado con tu vida”.

Mizrachi, además, escribió “Vacunación VIP para Pérez Balladares y su familia”, nota publicada ayer en La Prensa. Ahí se informa que el expresidente Ernesto Pérez Balladares fue vacunado en su residencia junto a más de 10 allegados.

Según el plan de vacunación del Minsa, los únicos vacunados a domicilio deben ser los adultos mayores encamados.