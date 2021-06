Momento clave para la justicia: entrevistas a aspirantes a magistrados

Entrevistas

La mora y la carrera judicial, los planes para modernizar el sistema, la corrupción y la autonomía presupuestaria para impartir justicia, entre otros, fueron algunos de los temas sobre los que hablaron los seis aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia que fueron entrevistados ayer por la comisión especial de evaluación.

La jornada empezó con Diego Fernández Paniagua y cerró con Concepción González González, tal como lo dispuso el sorteo efectuado el pasado viernes para definir el turno de participación de los 79 aspirantes.

Aparte de Fernández Paniagua y de González González, se presentaron Margarita Centella González, Carlos Villalobos Jaén, Juan Ibarra Esquivel y Carlos Jaime Vásquez.

El exmagistrado de la Corte Harley Mitchell, quien representa al Ejecutivo en la comisión, le preguntó a Fernández Paniagua sobre las consecuencias de no implementar la Ley 53 del 27 de agosto de 2015, sobre carrera judicial, y el abogado respondió que se trata de tres carreras: la judicial, la administrativa y la de defensa pública. Dijo que en el Judicial hay funcionarios que tienen 15 de años de labores pero no les dan la permanencia, y añadió que el que no está en carrera “les tuercen el brazo” y “le mueven los hilos”.

Invitados

Antes de que empezarán las entrevistas, los comisionados escucharon las palabras de los magistrados de la Corte María Eugenia López Arias, Maribel Cornejo y Carlos Vásquez, quienes acudieron a la cita para hablar de justicia e “intercambiar opiniones”.

Los tres fueron escogidos por el presidente Laurentino Cortizo y su gabinete, luego de pasar por un proceso similar al que se desarrolla por estos días.

“La comisión es importante, sirve para que la ciudadanía, así como la autoridad que tiene la facultad constitucional para designar a los magistrados, conozca la trayectoria, conocimiento, valores éticos, cómo se desempeña la persona en su carrera profesional”, dijo López a los periodistas.

La comisión especial evaluadora entrevista a los aspirantes a reemplazar a los magistrados Hernán De León y Luis Ramón Fábrega, a quienes se les vence su periodo en la Corte el próximo 31 de diciembre.

Los representantes de los 12 sectores que están en la comisión tienen 25 días para las entrevistas y emitir un informe a la Presidencia de la República, pues es finalmente el presidente Cortizo y su gabinete quienes deben asignar los dos reemplazos.