Corte resuelve amparos y da vía libre a segundo juicio a Ricardo Martinelli

La Corte Suprema de Justicia rechazó tres amparos de garantías constitucionales interpuestos por la defensa del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) y con ello despejó el camino para la realización del segundo juicio del proceso seguido al exgobernante por los pinchazos, cuyo inicio está programado para hoy.

La decisión esta contenida en el edicto No 877, colgado en la Secretaría de la Corte Suprema para la notificación de las partes el pasado 19 de julio.

De acuerdo con el edicto, el fallo tuvo como ponente a la magistrada Maribel Cornejo Batista y resolvió los recursos números 1496421, 150482021 y 150562021, presentados por Alejandro Pérez, Shirley Castañeda y Sidney Sittón, miembros del equipo de abogados del expresidente.

Los amparos de garantías constitucionales atacaban la decisión que tomó el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial el 20 de noviembre de 2020, que anuló el fallo que había declarado no culpable a Martinelli y, además, ordenó celebrar el segundo juicio. El exmandatario es acusado por la presunta comisión de delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, y seguimiento sin autorización judicial.

La decisión del pleno despeja el camino para la celebración del nuevo juicio, aunque algunos de los querellantes en el proceso afirmaban desde antes que estos recursos no detendrían el juicio.

Polémica por acuerdos

Sin embargo, el juicio no estará exento de controversia por los acuerdos que pactaron con Martinelli dos de las seis víctimas –de un total de 150– que se constituyeron como querellante.

Una de ellas es el médico Mauro Zúñiga que, según la Oficina Judicial del Primer Distrito Judicial, retiró la acusación contra Martinelli tras haber alcanzado un acuerdo económico, cuyo monto no ha sido revelado.

Carlos Herrera Morán, abogado de Zúñiga durante todo el proceso, dijo desconocer el citado acuerdo y alegó que, a la fecha, no se le ha revocado el poder para representar al galeno.

Herrera Morán indicó que tiene información de que el abogado Carlos Ameglio Moncada fue quien presentó el supuesto acuerdo firmado por Zúñiga, quien, dijo, está delicado de salud.

Precisó que hoy, en el juicio, pedirá esclarecer jurídicamente esta situación.

En la audiencia de hoy, Herrera Morán también representará a Mitchell Doens, dirigente del oficialista Partido Revolucionario Democrático –otra de las víctimas de los pinchazos–, mientras que Carlos Herrera Delegado, su hijo, tiene la representación legal de la también dirigente perredista Balbina Herrera.

En el caso de Doens, se informó que ha sostenido reuniones de acercamiento con los abogados de Martinelli para un posible acuerdo, pero hasta ayer no se había concretado.

Por su parte, Herrera expresó que no tiene interés en alcanzar un acuerdo económico con Martinelli. “Yo lo único que pido es que reconozca sus errores. A mi no me interesa su dinero; yo seguiré trabajando”, dijo.

En tanto, el exalcalde de Panamá Juan Carlos Navarro, quien también era querellante, anunció a través de Twitter que desistió de las demandas contra Martinelli, aunque sin acuerdo político o económico.

David Cuevas, quien representa a Rosendo Rivera, otro de los querellantes, admitió que también ha tenido acercamientos de los abogados de Martinelli, pero hasta ahora no han pactado ningún acuerdo.

Cuevas consideró que esta es una estrategia de la defensa de Martinelli para intentar debilitar el proceso y hacerlo ver como un asunto político.

A su vez, el periodista Rubén Polanco –víctima de los pinchazos– confirmó el pasado lunes que permanece en su condición de querellante.

Roniel Ortiz, designado como vocero del equipo de abogados de Martinelli, aseguró ayer que el exmandatario comparecerá hoy al juicio, a pesar de que está incapacitado después de haber sido sometido a operación de columna.

Ortiz dijo que el equipo de abogados de Martinelli se encuentra preparado para enfrentar al Ministerio Público, ya que ahora tienen un conocimiento más detallado de las supuestas evidencias contra su cliente.

En cuanto a los acuerdos con los querellantes, precisó que existe una cláusula de confidencialidad que le impide dar detalles de su contenido, pero admitió que ya pactaron con al menos dos de ellos.