Denuncian a José Luis Fábrega ante el Ministerio Público por desafiar normas

PASEO PLAYERO

Una denuncia penal contra el alcalde de la capital, José Luis Fábrega, fue presentada ayer ante el Ministerio Público (MP) por el abogado Rosendo Rivera.

Rivera acusa al alcalde de violar el artículo 308 del Código Penal, así como una serie de disposiciones del Ministerio de Salud (Minsa) relacionadas con la pandemia de la Covid-19.

El pasado sábado 1 de agosto Fábrega fue multado por un juez de paz al ser soprendido en una playa en Coronado.

El artículo 308 del Código Penal señala que “quien propague una enfermedad peligrosa o contagiosa para las personas o infrinja las medidas sanitarias adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una enfermedad será sancionado con prisión de cuatro a seis años. Si se trata de una enfermedad contagiosa la pena será de 10 a 15 años de prisión”.

La acción de Fábrega causó indignación este fin de semana de cuarentena total.

“Mientras los ciudadanos nos quedamos encerrados en nuestras casas, las autoridades electas mandan un mensaje contradictorio”, señaló, María Chávez, de la Red Ciudadana Urbana, quien exigió sanciones ejemplares.

Tras difundirse una foto de él en la playa, sin camisa y en pantalón corto, Fábrega emitió un comunicado en el que admite el hecho y dice que atendió instrucciones del juez de paz y la policía cuando se estaba frente a su casa. En el mismo mensaje en el que dice haber pagado la multa ($100 dólares) por violar disposiciones del Ministerio de Salud (Minsa), Fábrega señala que él es el primero en exigir el acatamiento de las normas.

Varios ciudadanos criticaron las acciones de Fábrega. José Luis Paniza escribió en cuenta de Twitter: “Si queremos sacar al tanque tenemos dos opciones: Esperamos al 2024, o nos organizamos para recoger las firmas que exige la ley. No hay otra”.

Las autoridades sanitarias también fueron consultadas. “Nadie está por encima de la ley”, señaló la ministra consejera de Salud, Eyra Ruiz. A su vez, la viceministra de Salud, Ivette Berrío, dijo que “el señor alcalde conoce las limitaciones que tiene el pueblo panameño en estos momentos y tiene que responder al respecto”. Al preguntársele si se impondrá una sanción, la funcionaria no dio claridad: “Las instancias correspondientes van a analizar la situación”.

El director de la Caja de Seguro Social, Enrique Lau Cortés, matizó: “creo que él mandó un comunicado explicando que me pareció que estaba pidiendo disculpas. Él no evadió el alcance de la ley; yo preferiría no hacer comentario”.