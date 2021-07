Denuncias contra magistrados de la Corte, a debate

La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional dio ayer el primer paso para la discusión de 15 denuncias contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y una contra el presidente de la República Laurentino Cortizo, que reposan en esa instancia legislativa.

La comisión, que dirige el perredista Leandro Ávila, estaba lista para archivar una denuncia contra el exmagistrado Abel Zamorano y los actuales magistrados Efrén Tello y Cecilio Cedalise, por el supuesto delito de falsedad ideológica, abuso de autoridad y por asociación ilícita. La denuncia fue presentada por Eduardo Ríos y Roberto Grey, en un proceso indemnizatorio contra el Banco Nacional.

Sin embargo, tras leerse la resolución que rechazaría el recurso, la diputada Yanibel Ábrego, de Cambio Democrático, y su colega Juan Diego Vásquez, de la bancada independiente, se opusieron.

De acuerdo con Ábrego, la resolución que se aprobaría fue redactada sin el criterio de todos los diputados. Además, dijo que estaba mal redactada, pues se archivaba el caso de un exmagistrado, lo cual no es competencia de la Asamblea. “No estoy de acuerdo con la resolución, yo no voy a hacer lo que me digan los asesores...”, afirmó.

La resolución que discutió la comisión también indica que se archivaba la denuncia porque no contaba con las pruebas necesarias y las copias de los expedientes aportados no estaban autenticadas, postura que fue refutada por el diputado Vásquez, quien recordó que solo se requiere prueba punible para los diputados.

Al igual que Ábrego, el diputado manifestó que en el caso del exmagistrado Abel Zamorano el tema debe ser remitido al Ministerio Público.

Ávila declaró un receso hasta el próximo miércoles 28 de julio, y anunció que el próximo martes 27 de julio, los diputados se reunirán de manera informal a las 10:30 a.m., para fijar la metodología del debate sobre las denuncias.

Informe en 15 días

La Comisión de Credenciales también decidió crear una subcomisión para que analice el proyecto de ley 96, que modifica el Reglamento Interno del Órgano Legislativo.

Dicha instancia será presidida por el diputado de la bancada del Partido Panameñista Bernardino González. Este diputado es uno de los procesados en su partido por votar —el 1 de julio pasado— por el perredista Crispiano Adames para la presidencia de la Asamblea, contradiciendo la línea de su partido. En esa subcomisión también estarán los diputados Juan Diego Vásquez, de la bancada independiente; y Lilia Batista, por Cambio Democrático.

Los diputados tendrán hasta el próximo 11 de agosto para entregar un informe a la Comisión.

En el periodo pasado, el proyecto de ley 96 que disponía reformas al Reglamento Interno de la Asamblea, fue bajado de segundo a primer debate para lograr un documento “más consensuado”, según dijeron los diputados del oficialista Partido Revolucionario Democrático en su momento.