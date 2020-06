Diputados del PRD desafiaron cuarentena pese a tener oficina remodelada

REUNIÓN EN RESTAURANTE

A pesar de que desde hace nueve meses la Asamblea Nacional (AN) destinó $48 mil 633 para remodelar la oficina de la bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), la dirigencia del PRD y sus diputados prefirieron irse a un restaurante a discutir cómo quedaría conformada la nueva junta directiva del Órgano Legislativo a partir del 1 de julio.

El encuentro, que tras las protestas ciudadanas, motivó una sanción de 50 mil dólares para el PRD y una cantidad similar para los dueños de la Parrillada Jimmy’s por violar disposiciones sanitarias, se hizo en momentos en que las autoridades piden a los ciudadanos evitar las aglomeraciones y quedarse en casa debido a la pandemia de la Covid-19.

La invitación a la cita llevaba la firma de tres ministras de Estado: Rosario Turner (Salud), Eyra Ruiz (consejera en temas de salud pública) y Doris Zapata (Trabajo). Esta última, incluso, participó de la cita política.

Bancada del PRD tiene oficina en la Asamblea Nacional recién remodelada

En septiembre del año pasado, la Asamblea Nacional (AN) destinó $48 mil 633 para remodelar la oficina de la bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

En una orden de compra firmada por el presidente de ese Órgano del Estado, el diputado perredista Marcos Castillero, se evidencia la contratación mediante procedimiento excepcional que se llevó a cabo hace menos de un año. Desde que la actual Asamblea tomó posesión, no se han remodelado oficinas de otras bancadas, al menos no mediante una contratación de la propia AN.

Parte del Gabinete avaló encuentro Este caso salpicó, además, al Ejecutivo, ya que tres ministras, Rosario Turner (Salud), Doris Zapata (Trabajo) y Eyra Ruiz (consejera en temas de salud pública) firmaron la resolución en la que se invita al encuentro como miembros de la cúpula del PRD. Luego, convocada inicialmente para el edificio Evergreen, tuvo la participación de la ministra Zapata. Hasta el momento el presidente, Laurentino Cortizo, no se ha pronunciado.

La remodelación, a manos de la empresa Construcciones y Acabados Jovep, S.A., incluyó trabajos de electricidad, plomería y hasta levantamiento de paredes.

Sin embargo, los diputados del PRD optaron por no usar dicha oficina para su controversial reunión de la semana pasada. El jueves 18 de junio, en horas de la tarde, la bancada del PRD se reunió junto con el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de ese partido en el restaurante Parrillada Jimmy’s, en el corregimiento de San Francisco, para definir la fórmula de diputados que buscará la directiva de la Asamblea el próximo 1 de julio.

La decisión de reunirse, en violación de restricciones sanitarias que llevan más de 100 días impuestas por la pandemia de la Covid-19, resultó en una multa para el partido de $50 mil dólares. El restaurante también fue multado por el mismo monto.

En un comunicado publicado por el partido al día siguiente, y tras una noche de protestas en los alrededores de Parrillada Jimmy’s por parte de ciudadanos indignados por la violación de las normas sanitarias, el secretario general de ese partido, Pedro Miguel González, aseguró que su intención “no era burlar” las normas. “No se hizo en la AN por ser una instalación pública y tratarse de una actividad partidaria, lo cual también podría ser cuestionable”, manifestó el PRD en el comunicado. En el reglamento interno de la Asamblea no se detalla para qué pueden o no pueden ser usados los salones de reunión dentro del legislativo.

El objetivo de la reunión tenía relación directa con los diputados y en el pasado este tipo de encuentros se ha ha hecho en la Asamblea.

En fotos que compartió el partido en redes sociales, se puede ver a los diputados en el salón del restaurante sentados en distintas mesas y a la directiva del partido en la mesa principal. Si bien en las fotos no se aprecian platos de comida, reportes desde el lugar indican que se vio a meseros y personal del restaurante subiendo con bandejas de comida.

La remodelación

En la propuesta y cotización enviada por Construcciones y Acabados Jovep, S.A. se detalla un tiempo de entrega de 15 días. El documento incluye 32 renglones de actividades y trabajos que deberían hacer para completar el proyecto. El monto total de la remodelación fue de $48 mil 633. La contratación se llevó a cabo de forma directa, pues al tratarse de un monto menor a $50 mil, la junta directiva de la Asamblea cuenta con la potestad por ley de elegir directamente al contratista, sin necesidad de llevar la compra a licitación.

La empresa beneficiada con el contrato es presidida por Jorge Phillips. Figuran también en la directiva de la misma Carlos Rojas, Yulissa Yanguez y Bolívar Romero. La misma fue registrada ante el Registro Público en agosto de 2019, dos meses antes de ser contratada por la Asamblea para esta remodelación. La misma empresa fue beneficiada con un contrato, este de $47 mil, para la remodelación de la oficina de la Comisión de Asuntos Indígenas, también en la AN. Esa contratación fue en octubre de 2019, un mes después de la de la bancada del PRD. Ese contrato, por el monto, también se asignó de forma directa. Según datos de Panamá Compra, la empresa no ha contratado con otras entidades.