El 1 de julio será el juicio por estafa a Corprensa

IN House

El próximo 1 de julio, a las 10:00 a.m., se celebrará el juicio a José Antonio Carrizo Mérida, representante legal de la compañía In House Adversiting Inc., y Aida Tejada Garagate, exjefa de cobros de Corporación La Prensa, S.A. (Corprensa), por la presunta comisión del delito de estafa agravada en perjuicio de esa empresa editorial.

El juicio se ha pospuesto varias veces, por diferentes causas: recursos presentados por la defensa, cierre de tribunales por la pandemia de la Covid-19, cambio de juzgado penal, diligencias pendientes de realizar y solicitudes expresas de la defensa, entre otras razones.

Originalmente, estaba programado para el 19 de septiembre y el 3 de octubre de 2019, pero no se celebró porque no se habían practicado unas diligencias admitidas como pruebas, a solicitud de la defensa.

Seguidamente, el Juzgado Cuarto Penal (entonces a cargo de la causa) estableció una nueva fecha: el 15 de abril de 2020 y, como fecha alterna, el 20 de mayo de 2020. Pero ocurrió que el 15 de abril, los términos judiciales estaban suspendidos, y el 20 de mayo, estaba pendiente de resolver un incidente de nulidad (que luego fue declarado no probado) presentado por Carrizo.

Acto seguido, se anunció que el juicio será el 14 de enero o el 4 de febrero (alterna) de 2021. Esta comunicación fue la última actuación del Juzgado Cuarto Penal: el 1 de diciembre de 2020, el expediente ingresó al Juzgado Segundo Liquidador.

Sucedió entonces que el tribunal reabrió el 14 de enero de 2021, luego de una suspensión de términos decretada por la Corte Suprema (otra vez por la Covid-19), y el 4 de febrero tampoco se celebró el juicio, porque faltaban unas notificaciones.

Acto seguido, el Juzgado Segundo Liquidador fijó como fecha de juicio el 5 de mayo y, como alterna, el 1 de julio de 2021. Pero el 25 de marzo, los abogados de Carrizo presentaron una excusa y pidieron que la audiencia se celebre en la fecha alterna. La solicitud fue acogida por el juzgado, por tanto, ahora habrá que esperar hasta el 1 de julio.

A los dos imputados se les acusa por la presunta comisión del delito de estafa agravada en perjuicio de Corprensa por un monto de $2 millones.