El virus acelera la justicia sin papel, pero con retos

El Órgano Judicial ya tiene su hoja de ruta para administrar justicia en el mundo post cuarentena.

Juicios virtuales, atención por citas y comunicaciones electrónicas forman parte de la estrategia que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia aprobaron en el acuerdo 173 del 27 de mayo, para atender a los usuarios.

Si bien el uso de la tecnología es vital en la “nueva normalidad” del Judicial, abogados advierten que no basta con tener los equipos tecnológicos si no se atiende la logística colateral. “Gran número de audiencias se caen por falta de traslados”, aseguró el exmagistrado de la Sala Penal, Harry Díaz.

El presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, recordó que “hay tribunales sin internet y con equipos antiguos”.

El coronavirus pone a prueba a la administración de justicia

Pasillos abarrotados con abogados caminando de aquí para allá; funcionarios cargando expedientes; policías escoltando a detenidos, y salas de audiencias llenas son imágenes de una escena que ya forma parte del pasado del Órgano Judicial.

La pandemia por la Covid-19 obligó al pleno de la Corte Suprema de Justicia a buscar mecanismos para operar en el mundo post coronavirus: con poca gente, casi que a control remoto y con el arrastre de la mora judicial y las deficiencias operativas que históricamente han puesto a la administración de justicia en la mira.

La atención al público se reactiva Las sedes del Órgano Judicial retornan a su horario normal de 8:00 a.m. a 12:00 m.d., y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m., desde el lunes. Se podrá consultar expedientes, presentar escritos, demandas, sacar copias y cualquier otro servicio.

Audiencias por videoconferencia, comunicación a través de medios electrónicos, atención por citas, distanciamiento físico y el ingreso controlado son algunas de las medidas de la “nueva normalidad” del Judicial.

Las pautas para esa nueva vida están consignadas en el acuerdo 173 del 27 de mayo, firmado por Luis Ramón Fábrega, presidente de la Corte Suprema de Justicia, y por el resto de sus colegas.

Este mecanismo se pondrá en práctica a partir del próximo lunes 1 de junio, cuando el país pase del confinamiento estricto a un toque de queda de 7:00 p.m. a 5:00 a.m. Ese día, también se activa el segundo bloque del sector económico.

Juicios virtuales

La tecnología, como era de esperarse en tiempos en que el contacto físico sigue en cuarentena, tendrá un papel relevante. Para ello, el Órgano Judicial desempolvó la Ley 75 de diciembre de 2015, que adopta medidas para la informatización de los procesos judiciales, la denominada “justicia sin papel”.

Esa disposición da vía libre a las audiencias virtuales, medida que empezó a aplicarse desde el principio de la pandemia. También permitirá poner en línea todos los módulos del Sistema Automatizado de Gestión Judicial: expedientes, certificaciones de depósito judicial, edictos, entre otros.

Cada despacho podrá citar a personas antes de las 5:00 p.m., teniendo en cuenta el distanciamiento físico (dos metros entre cuerpo y cuerpo) y las medidas sanitarias. El uso de mascarillas será obligatorio.

Las oficinas también deberán llevar un registro del personal que les visita: los encargados de la seguridad deberán controlar el ingreso del público y de los auxiliares de justicia a las distintas salas de la Corte, y de los tribunales.

Cautelares, a distancia

Se permitirá fotografiar y copiar expedientes, y se dispondrá de un “lugar especial” fuera de las instalaciones de la sede judicial para atender los casos de medidas cautelares.

Para practicar pruebas o entrevistas, cada despacho deberá garantizar un espacio “exclusivo”, minimizando los contactos. Y en las áreas de espera en las que existan sillas, se respetarán las distancias con un asiento de por medio vacío.

El Judicial ya había dado pasos para integrarse al desconfinamiento. Con el acuerdo 161 del 30 de abril, Fábrega le hizo un llamado a jueces y magistrados para que tomaran las medidas para incrementar la productividad y evitar el rezago judicial, a través de un cronograma de trabajo hasta el 31 de diciembre de este año.

El suspensión de los términos judiciales se extiende hasta el 7 de junio próximo, es decir, que el 8 de junio se reactivarán los procesos pausados por el virus.

Desafío

¿Podrá la administración de justicia estar a la altura de las circunstancias? El exmagistrado de la Sala Penal, Harry Díaz, recordó, por ejemplo, que el Judicial está “muy atrasado” en tecnología.

A su juicio, no solo basta con tener los equipos, sino tener en cuenta la logística colateral. Eso, dijo, incluye el debido traslado de detenidos y la seguridad para quienes administran justicia. “Gran número de audiencias en materia penal se caen por falta de traslados. Dotar a todas las otras jurisdicciones será aún un gasto mayor, y si a ello le aderezas el mencionado déficit presupuestario que el gobierno señaló que encontró y los graves problemas de la Covid 19, es poco probable que la tecnología, dadas estas premisas, pueda darle el soporte que requiere la administración de justicia”, indicó.

En resumen, sustentó, se irá acumulando la mora judicial, pero no hay que olvidar que al Judicial no se le ha tratado como un órgano independiente y constitucionalmente llamado a balancear el manejo del Estado de derecho, sino “como una institución más del Ejecutivo”.

Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados, es otro que no ve un futuro optimista. “Hay tribunales incluso sin internet, los equipos son antiguos. La tecnología requiere presupuesto y mantenimiento, además de licencias de uso, software, seguridad informática, antivirus. Una cosa son las herramientas gratuitas de uso personal, pero luego, cuando el usuario es un Estado, todo cambia y va requiriendo fondos anuales para mantener toda la infraestructura tecnológica”, advirtió.

Recordó que si no hubo presupuesto para la Carrera Judicial, que era un reclamo visible, lo que no formaba parte del conocimiento general no estaba en las prioridades. “Se vuelven a invertir las prioridades. La justicia revela otro aspecto de su abandono. Por eso recomendamos la contratación de más personal si se quiere atacar la mora judicial”, dijo.