Fiscalía salva a cúpula de Lotería Nacional de Beneficencia en caso electoral

PROCESO

La Fiscalía General Electoral, a cargo de Dilio Arcia, desestimó una querella por supuesto uso de bienes y recursos de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) para hacer política. En el documento se acusaba a la directora de esa entidad, Gloriela Del Río, y a ocho personas más, entre ellas, al diputado y presidente del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena), Francisco Pancho Alemán, y a su suplente Maira González.

El fiscal primero electoral Manuel Del Cid explicó que el denunciante no presentó pruebas, por lo que, “determinamos que no habían elementos suficientes para iniciar una investigación formal”. Sin embargo, Aníbal Chéry, el abogado que representó el recurso, consideró que la Fiscalía no cumplió con su deber de investigar.

El pasado martes la Contraloría autorizó pagar $1 millón 2 mil a la ganadora del Gordito del Zodiaco de abril, luego de explicar que todo estaba en orden. A juicio del abogado Ernesto Cedeño, los organismos de control “no están jugando su papel”.

Fiscalía Electoral archiva caso contra la Lotería

En febrero pasado, el abogado Aníbal Chéry, en representación de siete exfuncionarias de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), acudió a la Fiscalía General Electoral con el propósito de que se iniciara una investigación contra la directora de esa entidad, Gloriela Del Río, y otros funcionarios. El motivo era el supuesto proselitismo político con bienes y recursos del Estado en beneficio del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena). Sin embargo, la querella fue archivada “provisionalmente”.

Gordito del Zodiaco Pago Luego de que la LNB entregara ayer el cheque a la ganadora del Gordito del Zodiaco del mes de abril, Gloriela Del Río, pidió a la población seguir confiando y comprando los chances y billetes de esa entidad. El viernes juega el próximo Gordito.

Las razones del archivo, según relató a este medio el fiscal primero, Manuel Del Cid, fue la falta de pruebas.

El funcionario explicó que se hizo una investigación preliminar para determinar si los hechos denunciados constituían un delito, pues la Fiscalía “no investiga a las personas, sino los hechos”. Pero “determinamos que no habían elementos suficientes para iniciar una investigación formal”.

Explicó que en el recurso presentado no se dieron detalles de los hechos. “Se mencionaron nombres de personas, pero no se especificó qué papel jugaban los señalados en la supuesta red de proselitismo”.

En ese sentido, la Fiscalía General aplicó el artículo 275 del Código Procesal Penal, que señala que “el Fiscal puede disponer el archivo del caso, motivando las razones, si no ha podido individualizar al autor o partícipe o es manifiesta la imposibilidad de reunir elementos de convicción. En este caso, se podrá reabrir la investigación si con posterioridad surgen elementos que permitan identificar a los autores o partícipes...”.

La querella presentada por Chéry señala a nueve funcionarios de la LNB, entre ellos, a la directora Del Río, y a Marieta De Paredes, quien funge como directora ejecutiva de la institución.

Plantea, por ejemplo, que a las denunciantes se les exigía y acosaba permanentemente a través de sus enlaces políticos comunales, con llamadas o mensajes de WhatsApp para cumplir con la inscripción de las cuotas de adherentes diarios.

De lo contrario, debían aportar cuotas económicas de distintas denominaciones ($50 a $70) para dárselos a personas que se encargarían de hacer las inscripciones.

“Sumado a esto, se brindaban permisos especiales para que servidores públicos faltaran a sus labores en la Lotería para cumplir con la cuota de inscripción...”, dice la querella.

Pero también se menciona como responsables al diputado y presidente del Molirena Francisco Pancho Alemán y a su suplente Maira González.

Fue este aspecto, a juicio del abogado, el que utilizó la Fiscalía para archivar el caso, pues se declararon impedidos, ya que es la Corte Suprema de Justicia la encargada de investigar a los diputados, pero al mismo tiempo hicieron extensivo la prueba idónea para los funcionarios de la LNB.

Según Chéry existían pruebas para iniciar la investigación: testigos, testimonios, mensajes y llamadas. “Ellos no cumplieron con su rol de investigación porque debieron darle trámite a la denuncia y enviar el aspecto de los diputados a la Corte”, dijo.

Desde mayo pasado, la LNB se encuentra sacudida por escándalos por denuncias de anomalías en la devolución de billetes y pagos.

El Ministerio Público (MP) y la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información investigan el tema.

El MP también investiga contradicciones referente al ganador del Gordito del Zodiaco de abril pasado, pero se desconoce cómo avanzan las investigaciones.

El pasado martes, la Contraloría, a cargo de Gerardo Solís, quien forma parte de la directiva de la LNB y participa en todos los procesos de esa entidad, anunció que no hubo ningún tipo de irregularidad en el proceso de cancelación, entrega, venta, compra, devolución y pago del billete del Gordito del Zodiaco, por lo que procedió a pagar $1 millón 2 mil que había retenido desde el pasado 17 de mayo a la ganadora.