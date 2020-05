Indignación ciudadana por aviso de la Presidencia

REACCIONES

Múltiples voces en contra generó un anuncio de la Secretaría Estratégica de Comunicación del Estado para reaccionar a una noticia de La Prensa que cuestionó compras en medio de la pandemia.

El aviso, publicado en diarios, dice: “Ellos publicaron esto: ‘Gobierno compró equipos fabricados hace cinco años’, pero no te dicen: que la Contraloría General de la República determinó que el Ejecutivo no ha gastado ni un solo balboa para comprar equipo médico del presupuesto del Covid-19. El Ejecutivo no ha realizado ninguna compra de equipos médicos. Panamá necesita saber la verdad”.

El Fórum de Periodistas por la Libertades de Expresión e Información y el Consejo Nacional de Periodismo rechazaron el aviso en un comunicado. “Las instituciones públicas financiadas con los impuestos de los contribuyentes tienen la obligación de divulgar toda información de interés ciudadano y rendir cuentas por las actuaciones de los funcionarios”. Para estos gremios, resulta “inaudito” que en lugar de cumplir con este deber, se dediquen a atacar a los medios, “despilfarrando” los fondos para combatir la pandemia.

A su vez, el comunicador Guillermo Antonio Adames dijo que en lugar de dar luces acordes con la transparencia, lo que hacen es sembrar más dudas. “Creo que lo importante aquí es que se tenga claro que cada uno de los actores políticos va tener que cargar a cuestas el agravio moral. No son consistentes con la transparencia y rendición de cuentas”, añadió.

La exdiputada Teresita Yániz de Arias escribió en Twitter: “Lo próximo es la censura. Habrá quienes lo han olvidado, pero durante la dictadura en cada periódico había un censor”.

Sabrina Bacal, directora y conductora de Radar, de TVN, tuiteó: “el problema del anuncio no es solo el tono de ataque al medio de parte de una institución pública, sino el fondo del mensaje: ¿Si el Ejecutivo no ha gastado ni un solo balboa en equipo contra el Covid, que han hecho con los 5 mil millones que se pidieron prestados?”.

El abogado Ebrahim Asvat, escribió: “hoy la Secretaria de Comunicación del Estado se gastó por lo menos $2,500 para decir que no se compró equipo médico de su presupuesto asignado a la pandemia. Señores, publiquen sus compras. Es un tema de credibilidad”.⁦

Los medios digitales Foco, Claramente, La Puerta del Horno, El Ñeque Noticias, El Gallinazo Praxis y Sal de las Redes, se pronunciaron: “La manera de hacerle frente a las críticas ciudadanas no es enfrentándose con quienes tienen el deber de fiscalizar e informar, sino a través de la transparencia, la rendición de cuentas de manera clara, y el uso responsable de los fondos públicos”.