Juan Carlos Varela no logró librarse del caso Odebrecht

PLENO DE LA CORTE

La pretensión del expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019) de librarse del caso Odebrecht no logró concretarse.

La Corte Suprema de Justicia no acogió el amparo de garantías constitucionales presentado por el equipo legal del exmandatario que buscaba dejar sin efecto la orden de la Fiscalía Especial Anticorrupción para indagar al exgobernante por este proceso.

El argumento principal de ese amparo fue que a Varela se le había violado el debido proceso y el derecho a la defensa, porque su proceso debió ser manejado por la Fiscalía Electoral, ya que el dinero que su partido, el Panameñista, recibió de Odebrecht, era una donación a sus campañas políticas.

Pero en la sesión del pleno del pasado jueves 12 de noviembre, ocho de los nueve magistrados de la Corte votaron a favor de no admitir el recurso, y uno se abstuvo: Miguel Agustín Espino González, suplente del magistrado Olmedo Arrocha.

La magistrada ponente del caso fue Maribel Cornejo Batista y hasta ahora se desconocen los argumentos que expuso en el fallo y las consideraciones de sus colegas.

Varela, uno de los 102 investigados por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales en este proceso, ha manifestado en varias ocasiones que las contribuciones de Odebrecht “fueron completamente legales”.

En el amparo presentado ante la Corte, los abogados del exgobernante argumentaron que “la justicia ordinaria no es la competente para determinar la licitud de las donaciones políticas en periodos electorales”.

Esa acción judicial también planteó que la fiscalía “actuó de manera arbitraria al desconocer que su juez regular natural se encuentra en la jurisdicción electoral y es en ese ámbito en el que se debía y debe desarrollar el cumplimiento de los trámites legales para deslindar responsabilidades penales electorales sobre el origen e intermediarios de donaciones políticas”.

La Prensa consultó a Erasmo Elías Muñoz, uno de los abogados de Varela, sobre la decisión de la Corte, y dijo que no sabía nada; que no les habían notificado al respecto, y que quien interpuso ese recurso fue su colega Orison Cogley, el cual no pudo ser localizado.

La Fiscalía Especial Anticorrupción podría entregar la vista fiscal de este caso en diciembre próximo, al Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales, a cargo de la jueza Baloisa Marquínez.