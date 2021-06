‘La presión venía de la directora de la Lotería Nacional de Beneficencia’

DENUNCIA

Mientras que la Fiscalía Electoral desestimó una querella por supuesto uso de bienes y recursos de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) para asuntos políticos a favor del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena), el Ministerio Público (MP) le da seguimiento a una denuncia por el mismo tema.

Ayer, siete exfuncionarias de la LNB, que en su momento habían acudido a la Fiscalía Electoral, recurrieron ahora al MP, para aportar su testimonio.

Estas exfuncionarias fueron despedidas, según contaron ellas mismas, por no haber cumplido con la inscripción de adeptos en el Molirena o pagar una cuota, y no por “pérdida de confianza”, como señala la LNB.

Keyla Labastide, una de las exfuncionarias, denunció que “la presión venía de la directora [de la Lotería]. Ella nos mandaba que teníamos que inscribir y si no inscribíamos nos mandaba a botar”. La LNB, está a cargo de Gloriela Del Río, dirigente del Molirena.

La LNB no dijo nada ayer, sobre estas denuncias.

MP investiga supuesto uso de recursos de LNB para inscripciones en el Molirena

Siete exfuncionarias de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) acudieron ayer al Ministerio Público (MP) para aportar su declaración testimonial como parte de una investigación por el supuesto uso de bienes y recursos de esa entidad para hacer política.

Las querellantes recurrieron al MP luego de que la Fiscalía Electoral, a cargo de Dilio Arcia, desestimó la querella que ellas habían presentado sobre el tema, aduciendo “falta de pruebas”. No obstante, la Fiscalía Anticorrupción del MP lleva adelante una investigación, tras una denuncia penal que les fue presentada.

Aníbal Chéry, abogado de las exfuncionarias, dijo que estas fueron coaccionadas por personas del partido oficialista Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena) que trabajan en LNB para que hicieran inscripciones para el partido y que de no hacerlo tenían que pagar una cuota de hasta $70 o perdían su puesto de trabajo.

Fue por esta situación, según cuenta Chéry, que sus representadas fueron destituidas y sacadas por “pérdida de confianza”, como aduce la Lotería.

Las exfuncionarias presentaron como pruebas los chats de grupos en el que se daban las órdenes de inscripciones por la directora de la entidad Gloriela Del Río, miembro del Molirena y la subdirectora, dijo el abogado.

En el expediente de la Fiscalía Anticorrupción, según Chéry, algunos de los altos cargos de la LNB han dado sus descargos señalando que las denuncias son un “ataque político”.

Ayer, una de las exfuncionarias, Keyla Labastide, contó: “me decían que tenía que dar las cuotas si no iban a mandar a otra persona o que me destituían”. Aseguró que “la presión venía de la propia directora. Ella nos mandaba que teníamos que inscribir y si no inscribíamos nos mandaba a botar”. Denunció que a ella le daba seguimiento una dirigente del Molirena: Iris Pérez, quien no trabaja en la LNB.