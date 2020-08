No es inconstitucional norma que crea delito de defraudación

FALLO

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró que no es inconstitucional el artículo 288-G del Código Penal, introducido por la Ley 70 de 2019, que reformó dicha norma y que crea el delito de “defraudación fiscal”.

Así está consignado en la sentencia emitida el pasado 17 de julio por el pleno de la Corte. Dicho fallo fue avalado por los nueve magistrados que conforman el pleno, con el voto explicativo de Hernán De León y Ángela Russo.

Olmedo Arrocha, magistrado ponente del caso, sustentó que el artículo 288-G no contraviene el artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos ni el artículo 31 de la Constitución Política, como lo planteó el abogado Publio Cortés.

Cortés, que durante la gestión de Juan Carlos Varela (2014-2019) estuvo al frente de la Dirección General de Ingresos, demandó dicho artículo señalando que se trata de una “norma penal en blanco”, porque no cumple con el principio de legalidad penal, ya que el tipo penal está conformado por la descripción de la conducta localizada en otra ley de naturaleza tributaria. Por ello, a su juicio, en dicha descripción no se cumple con el concepto de nullum crimen sine lege certa (ningún delito, ninguna pena, sin ley previa), ya que no existe una descripción de conductas punibles en términos claros, concretos, precisos e inequívocos.

La Corte solicitó opinión al procurador de la Administración, Rigoberto González, quien indicó que, contrario a lo expresado por Cortés, la norma no es inconstitucional, porque sí existe una descripción clara de la conducta punible de defraudación fiscal.

La demanda fue acogida por la Corte el 15 de julio de 2019. La reforma al Código Penal para la inclusión del delito de defraudación fiscal se dio al calor de que Panamá no fuera incluida en listas sancionatorias.