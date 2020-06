No hay plan económico post-Covid, afirman dos líderes de partidos

ESTADOS FINANCIEROS

El Gobierno aún no cuenta con un plan económico post-pandemia. Esa es una de las conclusiones de los líderes de los partidos políticos, luego de reunirse con Héctor Alexander, titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y otros representantes del sector público.

El encuentro virtual, que duró cerca de cinco horas, se organizó en bloques. Primero habló el ministro Alexander; luego el viceministro de Desarrollo Agropecuario, Carlos Rognoni, quien abordó el tema del plan Panamá Solidario, y, por último, el director de la Caja del Seguro Social (CSS), Enrique Lau.

Las finanzas

Alexander hizo una explicación general sobre las finanzas del Estado y dejó claro a los presidentes y secretarios generales de los partidos políticos que el Gobierno trabaja para conseguir los fondos que requiere para cubrir el presupuesto de esta vigencia fiscal (de más de $23 mil millones) y las inversiones que han decidido continuar, debido a que con la pandemia ya no reciben los ingresos que se habían proyectado para este 2020.

“Es evidente que no existe un plan de reactivación económica para salvar el país. No hay hoja de ruta de lo que se pretende hacer hacia futuro. Sin un cambio de rumbo, el país no podrá salir adelante”, manifestó Rómulo Roux, presidente del partido Cambio Democrático.

Aseguró que dicha situación “es preocupante”, crea incertidumbre y afecta el esfuerzo que se hace en el tema sanitario.

José Isabel Blandón, presidente del Partido Panameñista, dijo que el Gobierno ahora mismo no está pensando a largo plazo.

“Si no hay una inyección de dinero ahora mismo por parte del Gobierno a la economía del país, son muchas las empresas que este año van a tener que cerrar y se va a perder una gran cantidad de empleos y recuperar eso va a tomar años”, añadió.

En ese sentido, explicó que no sabe dónde están las 106 medidas que anunció el presidente Laurentino Cortizo que reactivarían el país, después de la pandemia. “Las cuentas del Gobierno están en números rojos. No está entrando para pagar los gastos de operación al 100%”, sustentó.

Al ministro Alexander le consultaron sobre si se contemplaban reducciones en el presupuesto, pero se les informó que no. También le preguntaron cuánto sería el déficit fiscal, y este indicó que “el aumento será por lo menos el equivalente de la caída de ingreso”.

Fuentes del MEF contaron que posiblemente el Gobierno tenga que solicitar un préstamo para hacerle frente a la planilla estatal e inversiones.

Mientras que José Ramos, secretario general del Partido Popular, indicó que la reunión fue informativa. Explicó que de manera “muy general” les hablaron del uso de los fondos adquiridos por medio de préstamos. “Nos informaron de lo que abarca el plan Panamá Solidario y sobre el estado de fondos de la CSS”, contó.

Blandón advirtió que para sentarse de nuevo con el presidente Cortizo o el ministro del MEF necesitarán que antes les presenten un plan.

“Esto de estar hablando sin presentar propuestas no funciona”, precisó.

Sobre la CSS, se enfocaron básicamente en la situación del programa Invalidez, Vejez y Muerte. Lau dijo que antes del 30 de este mes ya se debe tener una decisión sobre lo que harán, señalando que todo depende de la junta directiva de la Caja.

En ese sentido, José Muñoz, del partido Alianza, manifestó que Alexander, al igual que el director de la CSS, quedaron en enviarles toda la documentación física para que cada quien haga los análisis de la situación económica del país, y de la CSS. “La reunión estuvo bien, pero somos de la opinión de que en la próxima reunión ya debe haber un borrador del plan de reactivación de la economía”, expresó.

Desde que asumió el cargo en julio de 2019, Cortizo se ha reunido cuatro veces con los jefes de partidos políticos. Esta fue la primera con Alexander.