Piden separar a directora de la Lotería Nacional; hoy habrá reunión

ESCÁNDALO

Mientras dirigentes políticos y de la sociedad civil organizada exigen la salida de la directora de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), Gloriela Del Río, para que se realicen sin cortapisas las investigaciones que se adelantan por las denuncias de irregularidades de supuesta apropiación de billetes y chances ganadores y el pago del Gordito del Zodiaco, hoy, en una reunión extraordinaria, la junta directiva se prepara para escuchar a los descargos de la jefa de la institución.

Del Río deberá responder una serie de preguntas al presidente de la junta directiva de la LNB y actual director de la Dirección General de Ingresos, Publio De Gracia, sobre los escándalos de corrupción en la LNB, que han salido a la luz en las últimas semanas.

Una vez terminado el encuentro, De Gracia hará llegar al presidente de la República, Laurentino Cortizo, “un informe” sobre la actuación de la funcionaria. De Gracia dijo a este medio que “la administración de la Lotería debe colaborar sin ninguna vacilación con las autoridades para que se aclare o bien, si hay algún hallazgo, se procese y haya certeza del castigo”.

Separación

La exgobernadora de la provincia de Panamá y actual diputada, Mayín Correa, pidió la renuncia de la plana mayor de la Lotería. A juicio de Correa todos los altos cargos deben renunciar o separarse, pues “no puede haber una investigación transparente y objetiva si permanecen en los cargos los investigados, ya que hay peligro de destrucción de las pruebas”.

Su colega, el diputado independiente Gabriel Silva, también coincide con ella. Igual opinión emitió el abogado y experto en políticas públicas, David Montenegro, quien indicó que el escándalo de corrupción de la Lotería obliga a que sean separados de sus cargos todos los involucrados, incluyendo, a su juicio, la junta directiva, para permitir que el Ministerio Público efectúe las investigaciones de rigor.

Más allá, recordó que la Oficina de Recursos Humanos de la LNB, tiene 30 días para hacer una investigación administrativa, según la Ley 9 de 1994, para determinar la destitución de los involucrados. Sobre este último aspecto, dijo que “duda que se haga y menos de forma transparente”.

Por su lado, el diputado Juan Diego Vásquez considera que el escándalo de la LNB evidencia que se requiere una reforma “urgente” al Estado. “La ley de la Lotería es de las más viejas en cuanto a instituciones. Lamentablemente la Constitución de la dictadura que tenemos castra a la Asamblea Nacional. Las reformas a instituciones solo pueden venir del Ejecutivo”, acotó. En la actualidad, en la Asamblea solo reposa un anteproyecto de ley, que busca aumentar el pago a los billeteros promovido por Zulay Rodríguez.

Correa había presentado en 2019 un proyecto para acabar con la práctica de los billetes casados y para regular las devoluciones, pero no prosperó.

Habla la gobernadora

En tanto, Carla García, actual gobernadora de la provincia de Panamá, quien todos los sorteos saca las balotas del ánfora de la fortuna, se limitó a decir que a ella “le corresponde abrir las balotas y en este proceso estamos acompañados de notarios, testigos y toda la teleaudiencia”.

Pero las denuncias de corrupción no pasan por las balotas. Elvis Martínez, experto en informática y quien laboró en la Dirección de Informática de la LNB, ha denunciado que las irregularidades están en las devoluciones.

Aseguró que un audito de la Contraloría General de la República al sistema informático de la entidad, a la “máquina multiscanner” arrojará todo. Por ejemplo, cuál es el número de libreta, quién es el billetero y a qué hora devolvieron los billetes y cuál es su cartera.

Contó que las anomalías se dan a la hora de la devolución. Dijo que los billetes o chances no vendidos por los billeteros se tienen que entregar antes del sorteo, pero que este proceso se extiende hasta casi las 6:00 p.m. Esta situación da pie para que se filtren los números ganadores y no se devuelvan. “Los que funcionan dentro de la devolución como los seguridad, agentes, desde abajo hasta arriba todos son responsables de ese mal funcionamiento, porque la Lotería debe cerrar la devolución antes del sorteo”, enfatizó. Es decir, que en este caso los billeteros solo devuelven los billetes no premiados, o “la basura”, dijo.

Desde marzo pasado, el procurador general de la Nación, Javier Caraballo, dijo que el Ministerio Público abrió una investigación de oficio relacionada con las devoluciones y pago de los billetes en la Lotería. A esta se agregó la de las supuestas anomalías en el cobro de un millón 4 mil dólares en el sorteo del Gordito del Zodiaco del pasado 30 de abril. Mientras que la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, investiga supuestas irregularidades administrativas relacionadas con los pagos de premios del Gordito, luego de recibir una denuncia.

Días antes de que Del Río diera contradictorias declaraciones sobre el ganador del Gordito y se iniciaran las investigaciones, que a la fecha, solo han dejado la baja de una secretaria, circularon en las redes sociales audios y videos anónimos que señalan la cadena de corrupción en la LNB, que vinculan al diputado y presidente del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena), Francisco Pancho Alemán y su suplente Maira González.

Las acusaciones han sido negadas por Alemán, quien habla de ataques infundados por quienes tienen aspiraciones de dirigir el mencionado partido político. La LNB está bajo el control del Molirena, aliado del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD).