Señalamientos son ‘delicados’: Pandeportes

Eduardo Cerda, director del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), admite que los señalamientos de presión que han hecho deportistas y dirigentes de supuestos chantajes para favorecer la nómina de Saúl Saucedo en las elecciones del Comité Olímpico de Panamá (COP) son “delicados” y prometió una investigación.

Cerda dijo desconocer las acciones de su asesor legal, Gustavo Padilla, a quien dirigentes señalan como el acosador. Pero, a su vez, Padilla dijo que él solicitó cesar las gestiones que hacía Pandeportes antes de las elecciones del COP y que podrían interpretarse como interferencia en los comicios o acoso.

Cerda pidió a los afectados o testigos de actos indebidos presentar una queja formal.

Pandeportes pone distancia de comicios en el Comité Olímpico

Luego de múltiples señalamientos de acoso por parte del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), denunciado por deportistas y dirigentes deportivos para cambiar su voto en las pasadas elecciones del Comité Olímpico de Panamá (COP), el director de Pandeportes, Eduardo Cerda, indicó a este medio que “la institución, como tal, no ha movido un dedo” para influir en la decisión de los destinos del COP por los próximos cuatro años, y prometió una investigación.

“Vamos a pedirles a las federaciones que si alguien les hizo una propuesta, que lo digan para que el tema no quede en el aire, no es lo correcto. Hemos venido a hacer una limpieza [en Pandeportes]”; dijo al recordar que en el Gobierno pasado, una investigación de este medio evidenció cómo millonarios fondos de la entidad se repartieron a organismos deportivos liderados por políticos para pagar equipos que no llegaron a su destino, pero sustentados en informes que Pandeportes aprobó.

Cerda admitió ser consciente de que muchos no denunciarán por temor a verse perjudicados en sus becas o los aportes para sus organizaciones u otras medidas, ya que Pandeportes es el ente rector.

Sus declaraciones surgen luego de que este medio publicara entrevistas de deportistas que relatan que antes de las elecciones fueron impugnadas las directivas de organizaciones deportivas, a través de procesos legales, pese a tener más de dos años de operación.

[Lea aquí la primera entrega de la historia: Un extraño, un maletín y los comicios del Comité Olímpico ]

El acoso incluyó inspecciones sorpresa, llamadas insistentes y posibles sobornos. Los denunciantes del acoso señalan como responsable de este al asesor legal de Pandeportes Gustavo Padilla, amigo de Saúl Saucedo, médico del diputado Benicio Robinson (PRD) –y que labora en la Asamblea Nacional (AN)–, quien presidió la nómina que perdió los comicios del COP.

Las víctimas del acoso oficial tienen en común su apoyo a la nómina presidida por Damaris Young en las pasadas elecciones del COP.

En medio de denuncias de compra de votos y el acoso, un video evidencia que el día de las elecciones –el 12 de diciembre de 2020– se apersonó al recinto de votación del COP un sujeto con un maletín al hombro, que se identificó como enviado de la Presidencia. Y aunque alteró su nombre y número de cédula, los que lo vieron lo identificaron como Edmundo García, funcionario de la AN, de donde proviene parte de la nómina de Saucedo. García es hermano del viceministro de la Presidencia, Carlos García.

La nueva directiva del COP tendrá la capacidad de gestionar importantes sumas de dinero con Pandeportes y fondos del Comité Olímpico Internacional (COI) para los atletas. A su vez, el COP es una voz independiente en el Consejo de Pandeportes en la toma de decisiones.

“Existe el peligro de que se convierta en un brazo político más para fines clientelistas”, explicó su presidente actual, Camilo Amado.

Cerda, director de Pandeportes indicó que respeta la autonomía del COP y que tiene amistad con las dos nóminas. “Que gane el que tenga que ganar”, dijo.

¿Qué opinión le merecen las acciones del abogado de Pandeportes Gustavo Padilla con algunos deportistas, previo a las elecciones del COP? ¿Usted le dio esas instrucciones?

Yo lo cité para hablar con él. Es delicado. No comparto este tipo de actitud. Le dije que nos mantuviéramos al margen [de las elecciones del COP]. Comprendo que pueda haber amistades y todo, pero que no empañe la institución. De haber responsables, tomaremos acciones, no tenía conocimiento de esos procesos. Uno agradece las publicaciones, porque a veces uno está en un tema y no se da cuenta de otras cosas.

Usted le advirtió al Comité Olímpico Internacional (COI) que algunas federaciones no cumplían para votar. Y el COP se rige mediante la Carta Olímpica, ¿cómo se explica esto con la independencia que me asegura tener?

En el caso de la gimnasia, es un caso específico que tiene una situación de dos federaciones heredadas. Hemos venido viendo ambas partes y buscando cuál sería reconocida por la institución, y por eso consideramos que no debía participar [en las elecciones del COP]. No porque no queremos que participen, sino, por el contrario, queremos que la gimnasia sea un deporte que siga dando la cara por Panamá, pero hay una situación de dualidad de federación.

Las otras actividades deportivas –porque no le puedo llamar federaciones, porque no lo son– no están registradas en la institución deportiva ... Quisiéramos que ellos se afiliaran a la institución. Votaron, y nosotros no hicimos queja. Lo hicimos antes, pensando en que se podía subsanar. No se hizo, así que nosotros respetamos la decisión que se tomó el día de la elección.

¿Por qué, si el COI le contesta a Pandeportes que las organizaciones cumplen con las normativas de la Carta Olímpica, Pandeportes interviene?

No estamos interviniendo. Hicimos una consulta al COI antes de las elecciones y ellos nos responden. Como institución deportiva que rije el deporte ante la ley panameña, creo que nos merecemos respeto. Esto se ventila en todos los países.

Observamos vínculos de la nómina de Saucedo con personal de Pandeportes. Quisiera tener su punto de vista sobre esto.

Somos respetuosos de la autonomía del COP. Esto te lo permite el engranaje deportivo de Panamá, que un funcionario pueda aspirar a un puesto de federación del comité olímpico y de muchas cosas.

Fernando Arce [hermano del subdirector de Pandeportes] está aspirando [al COP] por ser vicepresidente de la Federación de Fútbol. El abogado Padilla no aspira a ningún puesto. El grado de amistad con Saucedo, bueno, Panamá es tan chico que todos tienen amistad en todos lados.