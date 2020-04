Tres procesos por la disputa Salazar-Harding

INCIDENTE

Al menos tres investigaciones están en curso a raíz de la presunta agresión de la que fue objeto la diputada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Kayra Harding, por parte de su copartidario, el también diputado Jairo Bolota Salazar.

El hecho ocurrió el pasado miércoles en una reunión de la bancada del PRD. Según Harding, Salazar primero agredió a su copartidario Mariano López; ella intentó mediar, y entonces Salazar le lanzó una botella de agua a ella.

El pleno de la Corte Suprema de Justicia debe decidir si admite o no una denuncia por supuesta violencia de género, que presentó Harding el pasado jueves. El caso está en manos del magistrado Olmedo Arrocha, quien informó que ya puso a circular un fallo al respecto. Fuentes del Órgano Judicial informaron que hasta ayer en la tarde no se había tomado ninguna decisión.

En el PRD

En el seno del PRD también están abordando el tema.

Juan Pablo García, el fiscal del partido, a quien le corresponde dirigir el proceso, dijo ayer a este medio que ya le envió una nota al pleno del tribunal de disciplina del colectivo, para notificar el inicio de la diligencia de investigación, a fin de generar un informe y determinar si existen o no méritos para la apertura de un proceso disciplinario. “La próxima semana se estarán solicitando entrevistas a distintos diputados para conocer los hechos”, añadió García.

Mientras, Pedro Miguel González, secretario general del PRD, informó ayer que habló con “por lo menos” 15 diputados que presenciaron el incidente. Dijo que escuchó distintas “posiciones” de lo ocurrido: algunos diputados corroboran lo expresado por Harding; otros minimizan el hecho. Añadió que hay quienes consideran que Harding no debió permitir que periodistas ingresaran a la reunión de bancada y mucho menos denunciar a Salazar.

No obstante, ningún periodista estuvo en la reunión. Un camarógrafo de Telemetro entró al salón en el que se desarrolló el encuentro cuando la reunión había terminado.

En la Asamblea

A la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, que preside el perredista Roberto Ábrego, le corresponderá investigar la refriega entre los diputados luego de que el presidente del Legislativo, Marcos Castillero, así lo solicitara.

Ábrego no ha anunciado fecha para convocar a los miembros de la comisión. No obstante, varios diputados consultados por este medio aseguraron que la próxima semana se reunirán para abordar el tema.

El pleno legislativo cierra el periodo de sesiones ordinarias el próximo 30 de abril, pero las comisiones pueden seguir operando.

Un perredista que se pronunció ayer por el tema fue el expresidente de la República Ernesto Toro Pérez Balladares. Opinó que el enfrentamiento entre sus copartidarios no se relaciona con el proyecto de ley de moratoria, como lo ha planteado el grupo que apoya a Salazar.

“Que se hayan peleado por eso no hace ningún sentido”, señaló en una entrevista en el programa Mesa de Periodistas, de TVN Radio. En su opinión, esto tiene que ver más bien con el reparto de favores en el Legislativo.

Mientras, Harding dijo ayer en su cuenta de Twitter que el próximo lunes, durante el periodo de incidencias de la sesión del pleno legislativo, pedirá disculpas públicamente al país y a todos sus colegas por haberse exaltado el pasado jueves.

“Ustedes me conocen y saben que no soy así, pero he estado realmente muy afectada”, aseguró la perredista, quien ha dicho en varias ocasiones que llevará el caso hasta el final.