Varela deberá regresar a la fiscalía la próxima semana

Indagatoria

El expresidente Juan Carlos Varela deberá regresar nuevamente a la Fiscalía Especial Anticorrupción la próxima semana –el 27 de julio–, a fin de ampliar su declaración indagatoria en el proceso que se le sigue por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, relacionado con la constructora brasileña Odebrecht.

Anoche, tras concluir unas 10 horas de interrogatorio, afirmó que el caso no se relaciona con su mandato, sino con sus campañas políticas.

El expresidente de la República Juan Carlos Varela aseguró anoche que la investigación que le sigue la Fiscalía Especial Anticorrupción relacionada con la constructora brasileña Odebrecht no está vinculada en modo alguno con su gobierno.

De acuerdo con el exmandatario panameñista, el Ministerio Público lo investiga, principalmente, por el financiamiento de las seis campañas políticas en las que ha participado en su vida pública.

[El caso tiene que ver con] “las seis campañas políticas que he participado en vida pública. Es un proceso que no guarda relación alguna con mi gestión como Presidente de la República, de 2014 a 2019 [...un proceso ] por el cual he venido a contestar cualquier pregunta”, dijo a su salida de la diligencia.

La versión reiterada del expresidente Varela ha dicho que el dinero de Odebrecht que llegó al Partido Panameñista fue una donación. El 9 de noviembre de 2017, siendo Presidente, afirmó que en su campaña de vicepresidente (2009) recibió ayuda de una persona ligada a Odebrecht y esas ayudas fueron reportadas al Tribunal Electoral.

Varela acudió nuevamente ayer a la Fiscalía Especial Anticorrupción, en el edificio Avesa, y durante por lo menos 10 horas amplió su declaración indagatoria. La de ayer fue la tercera vez que compareció ante ese despacho de instrucción a rendir sus descargos.

De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, el interrogatorio estuvo a cargo de la fiscal Ruth Morcillo.

El exgobernante, quien deberá regresar a la fiscalía una vez más la semana que viene, específicamente el próximo 27 de julio, aseguró a los periodistas que seguirá acudiendo cada vez que así lo requieran los fiscales del caso.

“Estamos cumpliendo con las autoridades y el país de dar la cara, y no voy a usar en ningún momento esta situación triste, difícil y delicada que vive el país para no compartir las respuestas, para salir corriendo, porque personas honestas no salen corriendo”, expresó.

Asimismo, destacó que cuando termine su declaración ante el Ministerio Público revelará al país toda la información relacionada con el proceso.

¿Cuánto fue el aporte de la constructora Odebrecht a su campaña?, le preguntó un periodista a Varela. “Dije claramente que no voy a contestar preguntas hasta que no termine el proceso”, respondió el expresidente.

El exmandatario es investigado por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.

La fiscalía le impuso medidas cautelares de impedimento de salida del país y de notificación los 30 de cada mes desde el pasado 2 de julio, fecha cuando acudió a su primer día de indagatoria.