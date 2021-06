Blades y su extensa carrera en el cine y la televisión

CINEMATOGRAFÍA

Rubén Blades también es conocido por su faceta en el ámbito de la actuación. El artista ha sido nominado al Emmy y participó en 50 películas y series de televisión, entre las que se puede contar Fear The Walking Dead, en la que encarnó al personaje Diego Salazar.

Mientras que en la película Hands of Stone (2016), que cuenta la historia del boxeador panameño Roberto Manos de Piedra Durán, hizo el papel del empresario Carlos Eleta.

En 2003 Blades se mete en la piel de un exagente del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos, en la película Once Upon A Time in Mexico, en la que trabaja con renombrados actores como Antonio Banderas, Salma Hayek, Johnny Depp, Eva Mendes, Danny Trejo, Enrique Iglesias y Willem Dafoe.

También participó en un documental español Paco de Lucía: La búsqueda sobre el guitarrista Paco de Lucía. En el 2015, el filme ganó el Premio Goya al Mejor Documental, y fue nominada al Mejor Documental por los Premios Platino.