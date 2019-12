Abdul Waked: 'No sabía que había una investigación en mi contra'

ENTREVISTA

Abdul Waked dijo en entrevista a la W Radio Colombia que no conocía sobre la investigación que inició el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EU) y la Agencia Estadounidense Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) por el supuesto vínculo a una red internacional de narcotráfico y lavado de dinero.

"No sabía que había una investigación en mi contra hasta ayer. Nunca nadie nos preguntó nada. Desde 2009 no viajo a Estados Unidos", dijo.

"Hasta este momento nadie se me ha acercado a pedirme nada de nuestra contabilidad ni finanzas. No hay nada sucio ni nada. Pueden venir a hacer auditorías. Mis libros están abiertos en el momento que lo deseen...", agregó.

Admitió que no tiene visa para entrar a Estados Unidos. "Y nunca me han dicho el porqué. Cada dos años voy y me dicen: 'su asunto está en el Departamento de Estado'. Ellos deciden a quién invitan. No tengo el honor de que me inviten. No me la han prorrogado", añadió.

WR: Lo de su visa coincide con un proceso legal de Estados Unidos.

¿De qué proceso me hablas? Si me hablas de un proceso entre 1990 y 1995 contra Hermanos Waked. Yo nunca fui parte del proceso.

WR: ¿No hubo otro en 2008?

No que yo recuerde.

WR: [la abogada] Guillermina [McDonald] habló de eso esta mañana.

Ayer se le nombró [como defensa]. La conocí ayer [jueves] a las 8:00 p.m. No pudo hablar de eso. Nunca se habló de eso. Me extraña. También hoy [viernes] dijo que era accionista de Balboa. Nunca he tenido [acciones]. Lo que sé te digo, lo que no no. Ella se equivocó.

WR: En el cuadro lo ponen a usted como líder de la organización de lavado...

Yo soy dueño de Wisa. No tengo que ver con Balboa. Nidal es hijo de mi hermano mayor. Desde 1980 no tengo negocio comercial con mi familia. Son mi familia pero no tenemos negocio.

WR: ¿Quiénes son sus socios en Soho?

Mis hijos. No hay otros socios.

WR: Lo que viene para sus empresas.

Tengo una junta ahora. Quiero defenderme, todo lo que pueda hacer para honrar el nombre lo haré.

WR: ¿Piensa salir de Panamá? ¿Podría hacerlo en este momento?

Sí, ¿por qué no?, si no tengo ningún impedimento.