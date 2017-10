'Son parte del problema y no de la solución', dice Apede sobre el Ministerio Público y el Órgano Judicial

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) hizo un llamado al Ministerio Público y al Órgano Judicial para que trabajan en conjunto “ante el momento crítico que enfrenta nuestra débil institucionalidad democrática”, e hizo un llamado a los diferentes sectores de la sociedad a conformar una “ coalición contra la corrupción”.

“Actuaciones como las recientes, los han convertido en parte fundamental del problema y no de la solución”, señala Apede en una nota de prensa divulgada este viernes.

El gremio se refiere específicamente al fallo de la juez suplente Duodécima Penal, Lania Batista, que negó una prórroga de dos meses en la investigación que adelanta la Fiscalía Especial Anticorrupción del caso Odebrecht y ordenó remitir la vista fiscal.

“Desde el inicio de su gestión, la procuradora [Kenia Porcell] ha contado con el apoyo de la sociedad civil en general y, específicamente, de Apede. Sin embargo, ese apoyo no es incondicional. El mismo exige un rendimiento de cuentas sobre el trabajo realizado. Y en cuanto a esto, el Ministerio Público, lamentablemente, ha cometido errores y omisiones que han contribuido de manera esencial a llevarnos a la situación que la propia procuradora ha denunciado”, señala el comunicado.

#APEDEahora COMUNICADO AL PAÍS: En atención a lo expresado por la Procuradora General de la Nación y lo actuado por el Órgano Judicial, la #APEDE se pronuncia con las siguientes consideraciones #ComunicadoAPEDE#APEDEComunicapic.twitter.com/CT2OBN5eHl — APEDE (@Apedeorg) 27 de octubre de 2017

El gremio agrega que desde que el juzgado concedió la primera prórroga a la fiscalía, “no era secreto que [el Ministerio Público] contaba con dos meses, a partir de la primera detención, para remitir el expediente con su vista fiscal y no es la primera vez que confronta un revés procesal, por inatención a los plazos improrrogables que le confiere la ley”.

Apede tampoco deja pasar por alto que, “en innumerables casos, el Órgano Judicial ha pasado por alto a miles de personas –tanto inocentes como culpables- quienes a la fecha siguen detenidas preventivamente sin que se les haya honrado su derecho a un juicio e imparcial”.

Apede es el último de una lista de gremios y organizaciones que se han referido al fallo de la juez suplente Batista.

La noche del jueves, en una asamblea general de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, su presidente Inocencio Galindo señaló lo siguiente:

“Quiero dejar bien claro la posición de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá: no a la impunidad, no la vamos a tolerar. Este mensaje no solo va para los jueces, sino para el Ministerio Público también, tienen que buscar los mecanismos para que dentro del marco legal se haga justicia. Se acabaron las excusas”.

La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana (capítulo panameño de Transparencia Internacional) resalta que el fallo de la juez suplente Batista “se suma a los graves antecedentes ejecutados por el Órgano Judicial, como la anulación de pruebas en el caso Finmeccanica, la negación de declaración de causa compleja en el caso de New Business, la escandalosa mora judicial en al menos 25 casos de corrupción que están en los juzgados de circuito penal o en el Segundo Tribunal Superior esperando juicios y veredictos, algunos desde hace más de dos años, la negación de investigar a los diputados en casos de peculado y corrupción y otros”.