Exministro Suárez es llevado a indagatoria a la Fiscalía Sexta Anticorrupción

El exministro de Obras Públicas Federico Pepe Suárez fue llevado la mañana de este sábado 13 de octubre a las instalaciones de la Fiscalía Sexta Anticorrupción para rendir indagatoria dentro del proceso de supuesto blanqueo de capitales en el caso Blue Apple.

Suárez fue detenido la noche de este viernes 12 de octubre por agentes de la Policía Nacional en cumplimiento a la orden de conducción expedida por la Fiscalía Sexta Anticorrupción.

Se informó que el exfuncionario fue detenido en la urbanización Embassy Club, ubicada en el sector de Clayton.

La detención de Suárez se da un día después de que la jueza decimoctava penal, Ana María Aznarán, le negó una petición de fianza para no ser detenido por esta investigación.

El caso Blue Apple está relacionado con supuestos sobornos pagados por contratistas del Estado a exfuncionarios del pasado gobierno.

Por esta investigación hay 35 personas imputadas, según las autoridades.

En relación al fuero electoral fuentes judiciales indicaron que Suárez ya no contaba con él. Pero no se especificó el motivo de que ya no contara con ese fuero.