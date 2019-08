Expectativa por fallo Martinelli: desde victimización hasta grabaciones

Ante la expectativa por la decisión del caso más importante que enfrenta la justicia panameña, el seguido al expresidente Ricardo Martinelli, y cuya decisión se dará a conocer a las 6:00 pm de este viernes 9 de agosto, han circulado todo tipo de opiniones y acusaciones.

Mientras los seguidores del expresidente amanecieron defendiendo la inocencia de su líder e insistiendo en que es víctima de persecución política, otros dan cuenta de presiones a los jueces y arreglos en el fallo por la existencia de datos comprometedores contra un magistrado que sería el encargado de influenciar a los tres jueces.

Quienes apoyan al expresidente han publicado muestras de apoyo.

“Hoy más que nunca debemos estar unidos, porque solo así seremos fuertes como la roca, sólo así venceremos las injusticias juntos como la familia @CaDemocrático dispuesta a llevar a los panameños a un gran cambio”, afirmó un seguidor de Martinelli en la red social Twitter.

Su abogado, Alfredo Vallarino, insistió en la inocencia del expresidente. “Vinimos a buscar un veredicto de inocencia… Esperamos una justicia sin presiones de magistrados superiores”.

Por su parte, el ex presidente del PRD, ex ministro de Salud y víctima de los denominados pinchazos, Francisco Sánchez Cárdenas, escribió sobre un presunto "arreglo" en el veredicto.

No me gusta escribir sobre rumores que no confirmo pero por la premura del tiempo lo digo: fuerte rumor en los sitios relacionados con caso RM que hubo arreglo de fallo con razones ecológicas. Prendan antenas. Están jugando con el mono!