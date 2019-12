Ferrufino señala a dos de sus excolaboradores

El exministro de Desarrollo Social Guillermo Ferrufino responsabilizó a dos de sus exsubalternos por la contratación de helicópteros a través del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN) –hoy Dirección de Asistencia Social–, luego de que la Fiscalía Segunda Anticorrupción lo interrogara por supuestos sobrecostos en el alquiler de esas naves.

Ferrufino, quien está detenido desde hace 11 meses en la sede de la Policía Nacional en Ancón, dijo al rendir declaración indagatoria –en marzo 2015– que los encargados de los programas Red de Oportunidades, Jorge Torregroza, y de 100 a los 70, Yessica Pérez, fueron quienes concretaron el acercamiento con la empresa Helifligth Panamá S.A., cuyo representante legal es Fotis Lymberópulos, para contratar sus servicios.

Basado en esta declaración, la Fiscalía Segunda Anticorrupción formuló cargos recientemente a Torregroza y a Pérez por la presunta comisión de delitos contra la administración pública como parte de este caso. Está pendiente su indagatoria.

“Nosotros hacíamos notas dirigidas hacia el Programa de Ayuda Nacional para que a su consideración nos pudiesen brindar la ayuda para pagar dichos vuelos”, dijo el exministro.

Admitió, además, que intervino para agilizar pagos a favor de la mencionada empresa: “En alguna ocasión se mandó una nota [al PAN] para que agilizaran algunos pagos, ya que la empresa quería retirarse porque no le pagaban a tiempo y si no me equivoco, eran por cuatro pagos que se les debía”, añadió.

La fiscal segunda Anticorrupción, Vielka Broce, le preguntó que si el ministerio a su cargo había hecho varias cotizaciones antes de concretar el alquiler y Ferrufino contestó: “En lo que comunicaban [los encargados de los programas sociales] no me hablaban de cotizaciones, sino de acercamientos con diferentes compañías para hacer evaluaciones”.

Lymberópulos, por su lado, dijo ante Broce que su empresa fue la “última que llamaron”. “Es de mi entendimiento que a nuestra empresa fue la última que llamaron para la cotización, ya que nos informaron que éramos la única empresa que tenía la capacidad operativa para realizar los servicios aéreos”, manifestó.

De acuerdo con las investigaciones, Lymberópulos y Ferrufino hicieron varios negocios durante el gobierno pasado. Heliflight Panamá, S.A., obtuvo contratos con el Ministerio de Desarrollo Social por al menos $4 millones.

EN OTRO PROCESO

Ferrufino enfrenta otro proceso judicial por presunto enriquecimiento injustificado, pesquisa que está a cargo de la Fiscalía Primera Anticorrupción, que solicitó su llamamiento a juicio y el de otras cinco personas, incluyendo a su esposa Milena Vallarino. La audiencia preliminar fue fijada para el 11 de marzo próximo.