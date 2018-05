Fiscalía indaga a 11 personas más por el caso Mossack Fonseca Brasil

11 nuevas personas están siendo indagadas por la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales relacionado a la investigación que busca establecer los nexos de la firma Mossack Fonseca (MF) y el manejo de dinero “de procedencia ilícita” de Brasil, caso conocido como Lava Jato.

La abogada Guillermina McDonald dijo que la mayoría de los indagados son colaboradores dentro de la firma Mossack Fonseca, y estaban designados como directores en algunas sociedades.

"Entonces la persecución continúa contra todo el mundo pese a que la firma Mossack Fonseca ya ha cerrado sus operaciones. Ahora han perseguido a todos los que han fungido como miembros de esta firma en condición de colaboradores porque formaban parte de directores, que contempla nuestra leyes", dijo.

La abogada rechaza las acusaciones de la fiscalía y a la vez aclaró que el hecho de que la República Federativa de Brasil no conozca las sociedades anónimas tal cual las regula "nuestra legislación" y que ha ido modificándose a raíz de las presiones internacionales "no significa que porque allá no existan aquí somos un poco de delincuentes".

Sostuvo que se les ha puesto de conocimiento de aperturas de sociedades en su calidad de directores en bancos que no son de Panamá y también le han preguntado cosas que la ley no los obliga a conocer.

"La ley señala que la firma de abogados debe conocer quién es el beneficiario final y el dueño y con relación a las sociedades que le han preguntado a nuestros representados, existe en el expediente porque fue Mossack Fonseca quienes mandaron esa información a solicitud de la fiscalía dándole la copia de la certificación de la acción, indicando quienes eran los dueños de esas sociedades y beneficiarios finales", dijo la jurista.

"Es una falta de respeto y desconocimiento de la ley que", indicó.

La fiscalía ordenó el martes pasado la detención de los abogados Carlos Sousa Lennox, Rubén Hernández, Katia Solano, Maribel Robles, Josette Roquebert, Ernesto González y Luis Martínez.

La fiscalía no ha podido ubicar a Sara Montenegro y a Sandra Cornejo; mientras que el abogado Ramsés Owens no pudo ser indagado por encontrarse convaleciente en su residencia, tras una reciente intervención quirúrgica.

Todos los nombrados fueron imputados por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales.