Ayú Prado considera que el pleno de la Corte no puede suspender al diputado Arquesio Arias

"Ante la orfandad de las razones por las que las medidas cautelares desechadas, no garantizan los fines del proceso y la insistencia que son únicamente la obligación de mantenerse en su domicilio y prohibición de impedimento de salida del país sin autorización judicial, las que cubren la proporcionalidad de los que nos ocupa, estando consciente que no se podrá suspender del cargo público, es que discrepo del criterio mayoritario".

Esta fue la conclusión del magistrado José Ayú Prado, en su salvamento de voto ante la decisión mayoritaria del pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que impuso la medida cautelar de casa por cárcel al diputado perredista Arquesio Arias, imputado por la presunta comisión de los delitos de violación carnal y actos libidinosos a dos mujeres, una de ellas menor de edad.

Ayú Prado advierte que " no es posible acceder a la solicitud de la fiscalía y de la querella de aplicar la medida cautelar de suspensión del actual cargo público que ostenta el diputado Arias, pues tal como dijo el magistrado fiscal, esta petición es precaria, por la misma redacción del artículo 224 del Código Procesal Penal, y que los hechos que se imputaron el pasado viernes 18 de octubre fueron probablemente cometidos en el año 2018 o antes, cuando no se desempeñaba como miembro principal de la Asamblea Nacional".

Agregó el magistrado que "de acuerdo al particular punto de vista del suscrito, se ha dispuesto que un diputado de la República se mantenga retenido domiciliariamente, pero seguirá recibiendo emolumentos propios del cargo público".

El pleno de la Corte decidió, por mayoría, no acceder a lo pedido por el magistrado fiscal, Olmedo Arrocha, en cuanto al artículo 224 del Código Procesal Penal, es decir, no se accedió a obligar al diputado Arias a comparecer todos los viernes a la oficina judicial de la Corte, a no visitar Ustupu en la comarca Guna Yala y a la suspensión de su cargo de diputado y de ejercer la medicina.

Finalmente, al diputado se le aplicaron las medidas cautelares de detención domiciliaria y prohibición de salida del país sin autorización judicial. Debe entregar sus pasaportes: el ordinario y el diplomático.

Ayú Pardo sustenta en su salvamento de voto que " las razones expuestas por la mayoría del pleno de la Corte Suprema de Justicia, para no ordenar la detención provisional del honorable diputado Arquesio Arias, pero en su lugar si disponer la obligación que se mantenga en su propia residencia, no son comprensibles para el suscrito, pues a la persona se le aplicará una medida cautelar personal, que tiene casi todos los efectos que la detención provisional: limitación casi absoluta de su libertad ambulatoria y que los días de privación y libertad se contabilicen como días de detención provisional, para descontárselo de una hipotética futura condena de prisión".