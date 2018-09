Juez niega solicitud para revocar la fianza de excarcelación a Riccardo Francolini

El Juzgado Duodécimo Penal negó una solicitud de la Fiscalía Especial Anticorrupción, para cancelar la fianza de excarcelación consignada por Riccardo Francolini, para evitar ser detenido como parte de las investigados por los sobornos de Odebrecht en Panamá.

La decisión consta en un auto del 31 de agosto de 2018, firmado por el juez Óscar Carrasquilla, quien mantuvo la fianza de $1.5 millones a favor de Francolini.

La fiscal Tania Sterling solicitó cancelar la fianza a Francolini, ya que éste no acudió a una citación para ampliar indagatoria el 27 de abril de 2018, por la presunta comisión del delito contra el orden económico, específicamente blanqueo de capitales. Sterling considera que no existe "causa justificada para no comparecer".

No obstante, el juez Carrasquilla advirtió que desde el 25 de abril hay una nota de Marcela Arauz, abogada de Francolini, en la que se pone "a disposición" de la fiscalía para establecer la comparecencia de su defendido.

El juez señaló que la fiscalía no respondió a Arauz, y que las boletas de citación fueron giradas con un día de anticipación, por lo que no se puede hablar de "tácticas evasivas, si no de una correcta comunicación entre las partes".

La fianza a Francolini fue originalmente concedida por $50 mil. El Segundo Tribunal Superior de Justicia, en atención a una apelación de la fiscalía, incrementó el monto a $1.5 millones.