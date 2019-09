Magistrado dice que ya decidió sobre la designación de Jorge González en la ACP, pero no da detalles

El magistrado de la Cortes Suprema de Justicia (CSJ), Olmedo Arrocha, afirmó este miércoles 11 de septiembre que ya hay un proyecto de fallo sobre el recurso de inconstitucionalidad contra la designación del exministro de la Presidencia Jorge González como miembro de la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

“Yo ya hice un proyecto. Eso ahora está a la consideración de mis otros ocho compañeros y compañeras”, afirmó Arrocha, quien no quiso adelantar si su proyecto de fallo declara que la designación de González viola o no la Constitución.

La acción de inconstitucionalidad fue presentada por el abogado Ernesto Cedeño, quien alega que los ministros de Estado en funciones, con excepción del titular de Asuntos del Canal, no pueden ocupar el cargo de directivos en la ACP.

Cuando González fue ratificado en el puesto de la ACP, en marzo pasado, desempeñaba las funciones de ministro de la Presidencia.

Sumado a esto, en su momento el procurador de la Administración, Rigoberto González Montenegro, consideró que el nombramiento de González es "inconstitucional".

Esta fue la respuesta que el procurador envió a la Corte, atendiendo una consulta del magistrado Arrocha.

Arrocha comentó que hizo una promesa consigo mismo: que todos los casos de inconstitucionalidad que le sean asignados como ponente, serán tramitados y procesado en menos de seis meses.

“El promedio de inconstitucionalidades en la Corte es de dos a tres años. Me he puesto una vara, he elevado el nivel y he cumplido”, indicó.