Juez niega querella de Martinelli contra Urrutia y le otorga un plazo para corregir las de Ledezma y Planells

La juez de garantías Carolina Santamaría no admitió una querella que presentó el expresidente Ricardo Martinelli contra la exdirectora de Asuntos Jurídicos y Tratados Internacionales de la Cancillería, Farah Diva Urrutia, por la presunta comisión del delito de omisión de los deberes de los servidores públicos.

Previamente, el Ministerio Público había ordenado el archivo provisional de la causa, decisión que fue apelada por Martinelli.

"La conducta que se le había endilgado [a Urrutia], de acuerdo al manual de cargos de la funcionaria pública, no correspondía, no era parte de sus funciones, y segundo el hecho de que al archivar provisionalmente la causa era porque los hechos investigados no constituyen un delito", dijo la fiscal anticorrupción Zuleyka Moore.

Urrutia no estaba presente en la audiencia que se celebró este jueves 28 de febrero. Martinelli aduce que, como funcionaria de la Cancillería, ella permitió que se lesionara la soberanía nacional al gestionar la extradición del exgobernante desde Miami, Estados Unidos, trámite que fue solicitado por el pleno de la Corte Suprema de Justicia y se cumplió en junio de 2018. La denuncia fue presentada en agosto de ese año.

Jueza de Garantías, Carolina Santamaría, mantiene decisión del Ministerio Público de no admitir una querella contra funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, por el delito contra la admón. pública, relacionada a la extradición de un expresidente de la República. pic.twitter.com/T05EHvTKXt — OJudicialPanamá (@OJudicialPanama) 28 de febrero de 2019

Juez de Garantías de Panamá, Carolina Santamaría, concede plazo de 5 días para corrección de la querella presentada por defensa de un expresidente de la República, por calumnia e injuria, contra una ciudadana, y para que el Ministerio Público valore la misma. #OJInformapic.twitter.com/l67KyeiGJZ — OJudicialPanamá (@OJudicialPanama) 28 de febrero de 2019

La de Urrutia es una de las tres audiencias que celebró Santamaría este jueves, para decidir la admisión de tres querellas de Martinelli. Las otras dos son contra Mariela Ledezma y Annette Planells, conductoras del radial Sal y Pimienta, por la presunta comisión del delito contra el honor.

En dos audiencias separadas, la juez comunicó que otorgaba un plazo de cinco días para que Martinelli corrigiera las querellas contra Ledezma y Planells.

Ambas fueron querelladas por los abogados Alma Cortés y Alejandro Pérez. El expresidente alega que le injuriaron y calumniaron a través de comentarios hechos en las redes sociales, y pide un resarcimiento de $2 millones.

"Él dice que yo le he dañado mucho su imagen. Creo que soy la que menos daño le ha hecho, porque la imagen de él ya viene cuatriboleada por otra gente. Él dice que vale $2 millones lo que yo dice. Nunca pensé que mis palabras tuvieran tanto valor económico", dijo Ledezma.