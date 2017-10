El Tribunal Supremo de Estados Unidos negó un 'habeas corpus' presentado por Ricardo Martinelli

El Tribunal Supremo de Estado Unidos negó este lunes 2 de octubre un habeas corpus, presentado por el expresidente Ricardo Martinelli el 24 de julio.

El caso había sido asignado por el juez Clarence Thomas, quien con anterioridad había denegado una fianza a favor de Martinelli, detenido desde el pasado 12 de junio en Miami, a la espera de ser extraditado a Panamá. Aquella fianza fue solicitada el 26 de julio y negada por Thomas cinco días después, el 31 de este mismo mes.

El pleno del Tribunal Supremo estadounidense discutió el habeas corpus el pasado 25 de septiembre, pero la decisión adoptada fue recién dada a conocer este lunes.

El pasado 30 de agosto, el juez federal Edwin Torres avaló la extradición de Martinelli a Panamá. El caso fue remitido al Departamento de Estado, quien debe adoptar la decisión definitiva. No obstante, el 28 de septiembre pasado, la defensa del expresidente presentó un habeas corpus -otro- ante la Corte del Distrito Sur de la Florida, en el que exige la no entrega de Martinelli a Panamá, así como su libertad inmediata, alegando que Torres no tenía jurisdicción para actuar y que el tratado de extradición entre Estados Unidos y Panamá, suscrito en 1904, no era aplicable en este caso.

Martinelli es requerido en extradición para que responda por la interceptación no autorizada de las comunicaciones desde el Consejo de Seguridad Nacional, en los dos últimos años de su mandato.