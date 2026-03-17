Caso Odebrecht: Aaron Mizrachi debe enfrentar juicio

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El empresario Aaron Mizrachi deberá enfrentar un juicio por presunto blanqueo de capitales relacionado con fondos entregados por la empresa Odebrecht, luego de que la Corte Suprema de Justicia revocó un fallo del Primer Tribunal de Justicia que lo excluyó de ese proceso.

Bajo la ponencia de la magistrada Maribel Cornejo y de forma unánime, el pleno de la Corte desestimó un amparo de garantías constitucionales presentado por Mizrachi contra el auto de llamamiento a juicio expedido por la juez Baloisa Marquínez el pasado 4 de abril del 2025.

En septiembre de 2025, el Primer Tribunal Superior de Justicia concedió un amparo de garantías constitucionales presentado por Mizrachi y anuló los cargos en su contra por blanqueo de capitales, por lo que quedó excluido del juicio del caso Odebrecht que concluyó el pasado mes de febrero.

En esa ocasión, los magistrados del Primer Tribunal de Justicia Carlos H. Pizarro, Guimara Aparicio Ortega y Melina Robinson Oro declararon que la Fiscalía Especial Anticorrupción cometió un “error de ausencia de especificación sobre modo, tiempo y lugar de la conducta” atribuida a Mizrachi y ello encuadra plenamente en la causal de nulidad contenida en el numeral 4 del artículo 2294 del Código Judicial.

Pizarro, Aparicio y Robinson coincidieron en que se cometieron irregularidades en la investigación, por lo que correspondía declarar la nulidad para salvaguardar de manera efectiva las garantías fundamentales de Mizrachi y asegurar que la imputación penal se ajuste estrictamente a los requisitos de la ley.

Ahora el fallo expedido por la Corte obliga a la juez Marquínez a fijar una fecha para celebrar el juicio a Mizrachi, quien deberá surtir el trámite de presentación de pruebas, al igual que la Fiscalía Anticorrupción.