Abraham Rico Pineda seguirá detenido: juez de garantías le niega cambio de medida cautelar

La jueza de garantías Teodolinda Cardoze negó una petición de cambio de medida cautelar presentada por Abraham Rico Pineda, imputado por el delito de blanqueo de capitales, presuntamente provenientes del narcotráfico.

Durante una audiencia realizada la mañana de este martes 23 de diciembre, en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Plaza Ágora, la jueza Cardoze decidió mantener la medida cautelar de detención provisional, al considerar que es la vía más idónea para garantizar su sujeción a la investigación que adelanta el Ministerio Público.

La jueza también estimó que no han variado las circunstancias por las cuales se impuso la detención provisional y que se mantiene el riesgo procesal de fuga y de destrucción de evidencias.

Por su parte, la defensa de Pineda alegó que su cliente se entregó voluntariamente a las autoridades y que la Fiscalía de Drogas ya recopiló las pruebas relacionadas con este caso.

Rico Pineda fue capturado el 20 de agosto de 2024, frente a las oficinas del Primer Tribunal Superior de Justicia del Sistema Penal Acusatorio, en Plaza Ágora. Al día siguiente, un juez legalizó su aprehensión, decretó su detención provisional por un período inicial de seis meses y le formuló cargos por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales.

Pineda, hijo del diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Raúl Pineda, fue detenido en el marco de la denominada operación Jericó. Se le acusa de haber utilizado la empresa Servicios Múltiples Rama y otras sociedades para blanquear dinero presuntamente proveniente del tráfico de drogas.

La investigación de la Fiscalía de Drogas se apoya en 14 transcripciones de interceptaciones telefónicas a Rico Pineda, a través de las cuales se conocieron las órdenes que, presuntamente, dio a sus colaboradoras antes y después de los allanamientos.

La operación Jericó se inició el 30 de junio de 2023 y permitió la detención de 37 personas vinculadas a esta estructura criminal, así como el decomiso de tres toneladas de drogas.

En diciembre de 2024, el Ministerio Público remitió a la Corte Suprema de Justicia una ampliación de las sumarias en las que supuestamente se vincula al diputado Raúl Pineda, padre de Abraham Rico Pineda, con la operación Jericó.

No obstante, hasta la fecha, la Corte Suprema no se ha pronunciado sobre la apertura o no de una investigación penal contra el diputado. Las sumarias reposan en el despacho del magistrado Olmedo Arrocha, quien desde diciembre pasado mantiene bajo su análisis 51 tomos de la investigación, en los que, según el Ministerio Público, existen evidencias de la presunta vinculación del diputado con esta red criminal.