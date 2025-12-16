Panamá, 16 de diciembre del 2025

    Accidente vehicular

    Accidente en el puente de las Américas: 29 personas lesionadas tras choque de buses

    Getzalette Reyes
    Choque de buses tipo coaster provoca decenas de lesionados en el puente de las Américas. Cortesía/Cuerpo de Bomberos de Panamá

    Al menos 29 personas resultaron lesionadas tras una colisión entre dos buses tipo coaster, ocurrida la mañana de este martes 16 de diciembre en el puente de las Américas, en dirección hacia el interior del país.

    Al sitio de la emergencia acudieron agentes de la Policía Nacional y del Cuerpo de Bomberos de Panamá, quienes brindaron atención prehospitalaria a los heridos y aseguraron el área para evitar mayores riesgos.

    El teniente del Cuerpo de Bomberos de Panamá, Cristian Toribio, informó que el llamado de emergencia se recibió a las 7:35 a.m., por lo que se movilizó personal de la estación de Balboa para atender la situación.

    Según detalló Toribio, 26 personas presentaron heridas leves, mientras que tres resultaron con lesiones de consideración y fueron trasladadas a centros médicos para su evaluación.

    Hasta el momento, se desconocen las causas del accidente.

    El siniestro provocó afectaciones al tráfico vehicular, mientras personal de emergencia realiza labores de limpieza de la vía, debido a derrames de aceite y restos de vidrios sobre el pavimento.

