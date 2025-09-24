Panamá, 24 de septiembre del 2025

    CORTE SUPREMA

    Alianza Ciudadana pide suspender proceso de selección de jueces por falta de transparencia

    José González Pinilla
    Fachada de la Corte Suprema de Justicia, en Ancón. LP Isaac Ortega

    La Alianza Ciudadana Pro Justicia advirtió este martes 23 de septiembre sobre la falta de transparencia en el concurso de jueces que adelanta el Órgano Judicial.

    En un comunicado, la organización —con más de 20 años de trabajo en defensa del Estado de derecho y la participación ciudadana— anunció que no participará en la quinta fase del concurso de jueces convocado por el Consejo de Administración de la Carrera Judicial.

    La decisión responde a la falta de respuesta formal a dos notas enviadas previamente a la Corte Suprema de Justicia, en las que solicitaba aclaraciones sobre el método de calificación utilizado en la cuarta fase del proceso.

    Según la Alianza, se aplicó de manera excepcional un método que permitió avanzar a candidatos con puntajes inferiores al 15 %, “contraviniendo lo establecido en la Ley de Carrera Judicial, que exige un mínimo de 15 % en cada fase para continuar”.

    “Consideramos que esta práctica afecta la transparencia y la confianza en el proceso, por lo que solicitamos a la Corte Suprema de Justicia suspender la quinta fase y revisar el procedimiento de calificación aplicado”, concluyó la organización.

    Comunicado de Alianza Ciudadana.

    José González Pinilla

    Editor

