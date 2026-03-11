Allanan residencias en San Miguelito y Chame por investigación de peculado en obra de Conades

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Fiscalía Anticorrupción efectúo este miércoles 11 de marzo de 2026 diligencias de allanamiento y registro en residencias ubicadas en los distritos de San Miguelito (Panamá) y Chame (Panamá Oeste), como parte de una investigación por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de peculado, en perjuicio del Estado.

Las acciones se llevaron a cabo como parte de la denominada “Operación Dignidad”, desarrollada junto a unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y de la Policía Nacional.

Desde horas de la madrugada, los funcionarios intervinieron dos puntos específicos: una vivienda en el corregimiento Amelia Denis de Icaza, en el distrito de San Miguelito, provincia de Panamá, y otra en el distrito de Chame, en la provincia de Panamá Oeste. Durante las diligencias se recopilaron indicios considerados relevantes para el avance de la investigación.

De acuerdo con las autoridades, los hechos investigados se remontan al periodo 2016-2019, cuando a una empresa contratista del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades) se le adjudicó un proyecto para la construcción de 182 unidades sanitarias en el corregimiento de Chupampa, distrito de Santa María, en la provincia de Herrera.

Sin embargo, según las pesquisas del Ministerio Público, el proyecto no fue ejecutado, lo que habría ocasionado una afectación económica al patrimonio del Estado estimada en 115,338.39 dólares.

La Fiscalía Anticorrupción investiga presuntas irregularidades en la ejecución de proyectos que estaban bajo la responsabilidad de Conades y que finalmente no se realizaron. En el proceso ya se han formulado cargos contra varias personas, entre ellas exfuncionarios y contratistas.

Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan.