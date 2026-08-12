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    Aparece la pareja del exdirector de la DGI, Publio De Gracia; ella sigue trabajando en el Estado

    Juan Manuel Díaz / Mónica Palm
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    Aparece la pareja del exdirector de la DGI, Publio De Gracia; ella sigue trabajando en el Estado
    Imagen del carnet de Ninoshka Ríos, como parte del personal de Contraloría.

    Una mujer, identificada como pareja del exdirector de Ingresos, Publio De Gracia, se entregó el pasado martes y ahora será imputada por cargos de blanqueo de capitales.

    +info

    Imputan cargos por presunto blanqueo al exdirector de la DGI, Publio De Gracia, y su esposaEl exdirector de Ingresos, Publio De Gracia, es aprehendido por presunto enriquecimiento y blanqueo

    Se trata de Ninoshka Madeleine Ríos Samaniego, quien fue asesora en la Dirección General de Ingresos (DGI) cuando De Gracia estaba al mando de esa entidad en el gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024).

    Ríos se presentó la tarde del pasado martes en la fiscalía anticorrupción, acompañada por un grupo de abogados. Habría expresado su intención de colaborar con la investigación; también dijo que su antiguo jefe la acosaba. De momento, quedó aprehendida.

    La mujer llegó a la fiscalía precisamente cuando se llevaba a cabo la audiencia de imputación a De Gracia y su esposa Elaine Salterio González, en las salas del Primer Distrito Judicial de Panamá. El matrimonio fue imputado por presunto blanqueo de capitales; el exdirector deberá enfrentar también el cargo de enriquecimiento injustificado.

    En esa audiencia se mencionó que Ríos habría recibido $62,000 de De Gracia, así como un vehículo.

    Para la tarde de este miércoles se ha programado una audiencia de imputación a Ríos, a las 2:00 p.m.

    Se dice que la mujer labora ahora en la Contraloría General de la República, en la Dirección Nacional de Asesoría Económica y Financiera, aunque su nombre no figura en la planilla de esa entidad.

    Aparece la pareja del exdirector de la DGI, Publio De Gracia; ella sigue trabajando en el Estado

    Como asesora de la DGI, Ríos ganaba $3,500 al mes.

    Pero, entre la DGI y la Contraloría, la mujer estuvo brevemente en Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. (Aitsa), como “especialista comercial”, con un salario de $3,000.

    Información en desarrollo...

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

    Mónica Palm

    Directora unidad investigativa

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