Aplican penas de 50 años de prisión a 12 reos por masacre ocurrida en La Joyita en el 2019

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El juicio por la masacre ocurrida en la cárcel La Joyita se inició en mayo pasado y el Ministerio Público solicitó la aplicación de la pena máxima.

Penas de 50 años de prisión les fueron impuestas a 12 reos de la cárcel La Joyita implicados en una masacre registrada el 17 de diciembre de 2019, en la que fallecieron 13 privados de libertad y otros 11 resultaron heridos.

Durante la lectura de la sentencia realizada hoy viernes, los jueces Fernando Basurto, Luis Huffington y Johany Dutary aplicaron sanciones de 30 años de cárcel por el delito de homicidio y otros 20 años de prisión por el delito de tentativa de homicidio a los procesados.

Tras la lectura de la sentencia condenatoria por parte del tribunal de juicio, los defensores particulares y públicos anunciaron la presentación de recursos de apelación contra la sanción impuesta por considerarla excesiva.

Durante el juicio, la Fiscalía alegó que una orden dada por Rubén Camargo Clarke (alias Cholo Chorrillo), jefe de la pandilla Bagdad, fue el detonante de la reyerta.

Esta fue la teoría que la Fiscalía de Homicidio y Femicidio presentó durante el juicio a 12 personas imputadas por los delitos de homicidio y lesiones personales contra privados de libertad, que se inició el pasado 1 de mayo.

Al inicio del juicio, la Fiscalía, en su teoría del caso, sostuvo que dentro del pabellón en que se encontraban unos 200 internos se recibió la instrucción de ajustar cuentas con un grupo de internos contrarios.

Las fiscales Paula Jiménez, Leydis Rangel y Jennifer Román pidieron la pena máxima para los imputados por la masacre.

Durante la investigación, algunos internos aseguraron que una división al interior de la pandilla Bagdad, liderada por Clarke, fue lo que originó la reyerta.

Camargo Clarke se encuentra pendiente de que un tribunal federal de los Estados Unidos le dicte la pena de prisión, tras ser encontrado culpable del delito de conspiración para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

En febrero de 2020, el juez de garantías Erick González imputó cargos a 12 personas por su presunta participación en el asesinato de 13 reclusos y por el delito de lesiones personales ocasionadas a otros 11 internos.

Luego de los incidentes de diciembre de 2019 en La Joyita, la Policía Nacional realizó operativos de requisa y recuperó tres fusiles AK-47, tres pistolas de 9 milímetros, una pistola calibre 380 y un revólver calibre 38.

La historia se repite

Este es el mismo pabellón en donde el pasado 1 de junio se produjo una fuga de 195 privados de libertad que abandonaron el penal tras una serie de disparos que dejaron tres reos muertos y otros ocho heridos.

En esta ocasión, tras varias requisas, la Policía Nacional ubicó 10 armas de fuego, celulares, antenas Starlink y televisores dentro del penal.

Por este caso, el Ministerio Público ha imputado cargos a un total de 153 reos vinculados con esta fuga. También ha logrado cinco condenas a 36 meses de prisión, otras dos a 42 meses de cárcel, una a 44 meses de reclusión y otro reo fue sancionado con 40 meses de cárcel.

Mientras que aún otros internos se encuentran prófugos, considerados como de alta peligrosidad por los estamentos de seguridad.